ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الأرصاد توضح حقيقة سقوط أمطار خلال اليومين المقبلين

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 07:39 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية إن الطقس اليوم سيكون لطيفا على كافة أنحاء الجمهورية ولكنه سيكون باردا خلال فترة الليل، ولا توجد فرص لسقوط الأمطار.

وأضاف عبد العال في مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر أن الشبورة ستكون على بعض طرق القريبة من المزروعات والمسطحات المائية.

وذكر أن اليومين المقبلين سيستمر الطقس في حالة جيدة دون سقوط أمطار.
loading...

ترشيحاتنا

ترامب يوجه صفعة جديدة لـ أردوغان

اليوم..وزير البترول يعرض مؤشرات نمو القطاع خلال الفترة الأخيرة

شاهد.. جريمة تهز مدينة السلام .. مقتل شاب على يد بلطجي

الزمالك يرسل أوراق انتهاء أزمة المحمدي لـ فيفا

ترامب: كشف هوية قاتل خاشقجي خلال يومين

ثقافة أسوان تنظم فعاليات ثقافية وفنية متنوعة ببيوت وقصور الثقافة.. صور

ترامب يتجول وسط رماد المدينة المحترقة في كاليفورنيا.. فيديو

النتائج الأولية في إعادة الفرز.. حزب ترامب يحكم فلوريدا

علاج آمن لجميع أنواع المغص والقيء

البرتغال تتأهل لنصف نهائي أمم أوروبا عقب التعادل مع إيطاليا.. صور

تعليم البرلمان تجتمع بطارق شوقي لمناقشة تحديات المرحلة المقبلة

ابني البدري.. حملة لرعاية الطفل المبتسر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البابا تواضروس.. 6 سنوات من المواقف الوطنية.. صاحب مقولة وطن بلا كنائس يحتفل غدا بتجليسه على كرسي الإسكندرية..صور

وزير الشباب والرياضة ينيب مساعده لحضور حفل تدشين البادل تنس .. صور

ميس حمدان بإطلالة شتوية ​جذابة​..صور

السيناوي طارق خلف.. عامان من التدريب للوصول لبطولة كمال الاجسام

وزير الري ومحافظ البحيرة يفتتحان محطة صرف طابية العبد الجديدة.. صور

فيديو

ننشر فيديو سقوط جزء حديدي من محور صفط اللبن على رجل وامرأة
ضابط إسرائيلي يعترف بدور المخابرات المصرية وأهل سيناء في حرب أكتوبر
موجز البلد.. السيسي يشارك بالتنوع البيولوجي الـ14.. إسرائيل تعترف بهزيمتها.. الصين تصنع شمسا أقوى 6 مرات من الطبيعية
هاني حتحوت: فضل وغالي قدما لـ الخطيب مستندات تدين هيثم عرابي ..فيديو
أحمد موسى بعد الفوز على تونس: لأول مرة أشوف عندنا منتخب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟