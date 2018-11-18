الأرصاد توضح حقيقة سقوط أمطار خلال اليومين المقبلين

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية إن الطقس اليوم سيكون لطيفا على كافة أنحاء الجمهورية ولكنه سيكون باردا خلال فترة الليل، ولا توجد فرص لسقوط الأمطار.



وأضاف عبد العال في مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر أن الشبورة ستكون على بعض طرق القريبة من المزروعات والمسطحات المائية.



وذكر أن اليومين المقبلين سيستمر الطقس في حالة جيدة دون سقوط أمطار.