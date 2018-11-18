الصحف الإماراتية: رئيس الدولة ونائبه وبن زايد يهنئون عمان بيومها الوطني.. 1.4 مليون درهم للوحة سيارة تحمل رقما تاريخيا.. مفصولو قناة الشرق يفضحون تطبيع الإخوان وقطر مع إسرائيل

وثيقة أممية جديدة لحل الأزمة في اليمن سياسيًا

إيران تستقبل رئيس العراق وتقطع المياه والكهرباء عن بلاده

تونس تلوح بنشر وثائق جديدة للتنظيم السري للإخوان





تناولت الصحف الإماراتية، اليوم الأحد، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلّطت الضوء على تهنئة سلطنة عمان باليوم الوطني.





* رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون سلطان عُمان باليوم الوطني





وبحسب ما ذكرته صحيفة "الإمارات اليوم"، بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برقية تهنئة إلى السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عُمان، بمناسبة اليوم الوطني الـ48.





كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتَي تهنئة مماثلتين إلى السلطان قابوس بن سعيد.





وهنّأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سلطنة عمان، بقيادة السلطان قابوس بن سعيد، بيومها الوطني الـ48، وأكد أن «ما يربط الإمارات وعُمان أخوة متجذرة وعلاقات ممتدة»، معربًا عن أمنياته بتواصل مسيرة السلطنة الحافلة بالإنجازات.





* 1.4 مليون درهم للوحة أرقام تحمل تاريخ لقاء زايد وراشد





حقّق الرقم الثنائي (Z68) القيمة المالية الأعلى بين ستة أرقام مميزة للوحات المركبات في دبي، تمثل تواريخ فارقة في حياة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بيعت في مزاد «عام زايد» العلني، الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أمس، وعرضت فيه 80 رقمًا مميزًا.





وبيع الرقم، الذي يمثل تاريخ اللقاء الأول بين، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، لوضع اللبنة الأولى للاتحاد، بمليون و400 ألف درهم خلال المزاد، فيما بلغت قيمة الأرقام الستة مليونًا و723 ألف درهم، ستخصص لأعمال خيرية.





*تونس.. تلوح بنشر وثائق جديدة تورّط «التنظيم السرّي للإخوان»





وبحسب "البيان"، أعلنت هيئة الدفاع عن القياديين اليساريين المعارضين المغتاليْن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أمس، أنها ستواصل نشر الوثائق التي تثبت تورّط التنظيم السري لحركة النهضة في الاغتيالات السرية للرأي العام، إلى أن يتم فتح تحقيقات جدية، بسبب التعاطي غير الجدي من طرف النيابة العامة للقطب القضائي ووزارة الداخلية، على حد قولها.





واعتبرت الهيئة خلال مؤتمر صحافي، أنّ لجوء النيابة العامة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، لفتح تحقيق على أساس الفصل 31 من قانون الإجراءات الجزائية، مغالطة إجرائية وتلاعب قانوني يسعى لطمس الحقيقة ومنع الدفاع من تقديم ما لديه من إثباتات، ويسوّي بين المجرم والضحية.





* وثيقة أممية جديدة للحل السياسي في اليمن





ووفقا لـ"البيان"، كشف المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث أنه يعتزم دعوة الأطراف اليمنية إلى التشاور قريبًا، وقال خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن اليمن، إنه يعتزم أن تتم تلك المشاورات في السويد، كاشفًا عن عكوفه على إعداد وثيقة جديدة للحل السياسي، وأن المشاورات والحوارات التي جرت سابقًا ستكون أرضية للوثيقة الجديدة.





ميدانيًا، أحرقت ميليشيا الحوثي الإيرانية مصانع «إخوان ثابت» في الحديدة، وزرعت كميات كبيرة من الألغام الأرضية على الطرق الرئيسية داخل المدينة، بجانب إقدامها على تفخيخ منازل المواطنين اليمنيين والمباني الحكومية، فيما اعترضت دفاعات تحالف دعم الشرعية، أمس، 3 صواريخ باليستية حوثية فوق مأرب.





* طهران تستقبل برهم صالح وتقطع المياه والكهرباء عن مدن العراق





قالت صحيفة "الخليج" إنه في وقت كانت إيران الرسمية تستقبل الرئيس العراقي الزائر برهم صالح، وتعرب عن تطلعها إلى رفع حجم التجارة مع العراق إلى أكثر من عشرين مليار دولار سنويًا، قطعت السلطات الإيرانية الماء والكهرباء عن جنوبي العراق، وأعلنت بغداد أنها ستلجأ للخليج لتعويض النقص، فيما كشف استطلاع للرأي أن نفوذ إيران يتآكل في مدن الجنوب العراقي.





قد دعا الرئيس العراقي، برهم صالح، امس السبت من طهران التي وصلها في زيارة رسمية، إلى بناء علاقات قوية مع إيران وتطويرها «لأنها ستكون لصالح العراق والمنطقة»، داعيا إلى منظومة إقليمية تخدم شعوب المنطقة. وقال صالح خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني حسن روحاني: «بعد هزيمة «داعش» في العراق نقف عند استحقاقين، إعادة الإعمار والاستقرار السياسي، ولا نريد أن تكون بلادنا ساحة للصراع بين القوى المتنافسة». وأشار صالح إلى أن زيارته تندرج في إطار: «إيصال رسالة بغداد الواضحة والصريحة، وهي إدراك أهمية العلاقات الثنائية السياسية والثقافية والاقتصادية بين البلدين».





* مفصولو «الشرق» يفضحون التطبيع بين «الإخوان» وقطر و«إسرائيل»





وبحسب "الخليج"، فضح عمال مفصولون من قناة الشرق «الإخوانية» التي تبث من تركيا، وتعد إحدى أبرز منصات جماعة «الإخوان» الإرهابية في الخارج، تفاصيل جديدة عن علاقة القناة ب«إسرائيل»، مشيرين إلى لقاءات جرت بين رئيس مجلس إدارة القناة، المعارض الهارب أيمن نور، وشخصيات «إسرائيلية» في تركيا، على نحو يشير حسب وصفهم إلى تطبيع كامل بين القناة ودولة الاحتلال.



