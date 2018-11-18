محافظ البحيرة يتفقد الخدمات الأمنية بمسار العائلة المقدسة.. صور

تفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة يرافقه اللواء عادل مساعد مدير الأمن بوادي النطرون أثناء جولته الليلية بوادى النطرون بمنطقة الأديرة مسار العائلة المقدسة الأكمنة المتواجدة بالمنطقة للاطمئنان على استقرار الحالة الأمنية.
ووجه المحافظ الشكر لكافة الضباط ولمساعد مدير الأمن على انتظام الحالة الأمنية بالمنطقة وتفهم الأفراد لمهامهم وأدائهم المشرف.
كان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قام بتفقد سير العائلة المقدسة لمتابعة أعمال الرصف والكهرباء وجميع الأعمال.
ووجه المحافظ الشكر لكافة الضباط ولمساعد مدير الأمن على انتظام الحالة الأمنية بالمنطقة وتفهم الأفراد لمهامهم وأدائهم المشرف.
كان اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة قام بتفقد سير العائلة المقدسة لمتابعة أعمال الرصف والكهرباء وجميع الأعمال.