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محافظات

حي الزهور ببورسعيد يواصل حملاته لإزالة التعديات على أراضي الدولة

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 08:37 ص
حملاته لازالة التعديات
حملاته لازالة التعديات علي اراضي الدولة
كتب محمد الغزاوى
تواصلت الحملات المكبرة للقضاء على ظاهرة الإشغالات والتعديات على أراضي الدولة بأحياء بورسعيد المختلفة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد باتخاذ خطوات واسعة نحو عودة الوجه الحضاري للمحافظة وإزالة التعديات.

وقام حي الزهور برئاسة العميد نعمان علي، بتنظيم حملة مكبرة مشتركة،اليوم السبت،بقيادة سكرتير الحي والقيادات التنفيذية بالحي والادارات المعنية (الإدارة الهندسية ، الإشغالات، تحسين البيئة).

وأسفرت الحملة عن إزالة بناء مخالف من الطوب والخشب يستعمل حظيرة للحيوانات خلف سوق الجملة بجوار أرض عزبة أبو عوف، وبناء من الخشب وعربة تستخدم لبيع السمك بمنطقة بلال بن رباح بجوار عمارة 65 .

كما قامت ادارة تحسين البيئة برفع تجمعات القمامة امام سوق الجملة بمنطقة بلال بن رباح، وتم رفع تجمعات القمامة من الشوارع الداخلية بمنطقة شباب اكتوبر وشباب المدينة وذلك بالوردية الصباحية.
حي الزهور ببورسعيد يواصل حملاته لإزالة التعديات على أراضي الدولة
حي الزهور ببورسعيد يواصل حملاته لإزالة التعديات على أراضي الدولة
حي الزهور ببورسعيد يواصل حملاته لإزالة التعديات على أراضي الدولة
حي الزهور ببورسعيد يواصل حملاته لإزالة التعديات على أراضي الدولة
حي الزهور ببورسعيد يواصل حملاته لإزالة التعديات على أراضي الدولة
حي الزهور ببورسعيد يواصل حملاته لإزالة التعديات على أراضي الدولة
حي الزهور ببورسعيد يواصل حملاته لإزالة التعديات على أراضي الدولة
حي الزهور ببورسعيد يواصل حملاته لإزالة التعديات على أراضي الدولة
حي الزهور ببورسعيد يواصل حملاته لإزالة التعديات على أراضي الدولة
حي الزهور ببورسعيد يواصل حملاته لإزالة التعديات على أراضي الدولة
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