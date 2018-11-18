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فن

نديم نجل حميد الشاعرى يوزع أغنية جديدة لنوال الزغبى

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 09:08 ص
صدى البلد
شروق إبراهيم
بعد النجاح الذى حققه الموزع الموسيقي الشاب نديم الشاعري، نجل الكابو حميد الشاعرى، رائد موسيقى الجيل، من خلال تعاونه مع الهضبة عمرو دياب فى أغنية "ملاك الحسن"، بدأ نديم خطواته الجديدة، حيث تعاون مؤخرا مع النجم صابر الرباعى من خلال توزيع "جينا جينا" من ألحان عمرو مصطفى وكلمات تامر حسين، وهى الأغنية التى قام الرباعى بغنائها فى ذكرى احتفالات أكتوبر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحققت الأغنية نجاح كبير.

كما انتهى نديم مؤخرا من توزيع أغنية جدادة للنجمة اللبنانية نوال الزغبى فى أول تعاون يجمعه معها، والأغنية من ألحان عمرو مصطفى وتوزيع خالد تاج الدين، وسيتم طرحها ضمن ألبوم نوال المقبل.

ويستعد نديم خلال الفترة المقبلة للتعاون مع مجموعة كبيرة من نجوم الطرب فى مصر والوطن العربي، معتبرا أن مسيرته الاحترافية للتوزيع الموسيقي بدأت فعليا بتعاونه الأول مع الهضبة، ومن بعده الرباعى وأخيرا نوال الزغبى.
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