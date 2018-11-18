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تكريم العاملين بمشروع أكتاف كوبري سرابيوم العائم.. صور

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 09:08 ص
مشروع اكتاف كوبري
مشروع اكتاف كوبري سرابيوم العائم
انجي هيبة
كرم المهندس احمد محمود صالح رئيس مجلس الإدارة بشركة للموانئ والمشروعات الكبرى، العاملين بمشروع أكتاف الكوبري العائم بسرابيوم بتسليمهم مكافأة مالية، وشهادات تقدير لهم لما بذلوه من جهد وإتقان في العمل علي مدار الأيام الماضية وفقا للمواصفات المتفق عليها وتسليمه في الميعاد المحدد له.

أقيم الحفل بحضور المهندس حسن الحسيني رئيس قطاع الفني وعضو مجلس الإدارة والمهندس احمد مهدي رئيس قطاع التنفيذ وعضو مجلس الإدارة والمهندس جمال عبد العليم رئيس القطاع البحري وعضو مجلس الإدارة.

ووعد المهندس العاملين بجميع مواقع الشركة أنها البداية وستعمم علي باقي المواقع الأخرى بشرط التفاني وإنجاز العمل في الموعد المحدد.
تكريم العاملين بمشروع أكتاف كوبري سرابيوم العائم.. صور
تكريم العاملين بمشروع أكتاف كوبري سرابيوم العائم.. صور
تكريم العاملين بمشروع أكتاف كوبري سرابيوم العائم.. صور
تكريم العاملين بمشروع أكتاف كوبري سرابيوم العائم.. صور
تكريم العاملين بمشروع أكتاف كوبري سرابيوم العائم.. صور
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