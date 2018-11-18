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مستقبل وطن ينظم عددا من الفعاليات للأعضاء والمواطنين بالمحافظات

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 09:18 ص
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
ماجدة بدوى و عبد الرحمن سرحان
ينظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم جميع وسائل العون للمواطن اليوم.

وينظم الحزب غدا وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة كفر الشيخ بالتنسيق مع أسرة طلاب من أجل مصر مسيرة داخل الحرم الجامعى اليوم الأحد وغدا الاثنين تبدأ من أمام الجامعة مرورا بمختلف الكليات بها.

ويأتى ذلك ذلك فى إطار حملة 16 يوم الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة وبمشاركة حوالى 100 من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وفى محافظة الإسماعلية، ينظم الحزب قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج اللازم بمنطقة الكيلو 2 بمدينة أبو صوير.

ومحافظة بني سويف سيتم توقيع بروتوكول مع مستشفي الفشن المركزي لتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج اللازم للمواطنين تحت رعاية الحزب بمختلف التخصصات وتقديم العلاج اللازم بأسعار مخفضة.

كما ينظم الحزب، قافلة طبية فى محافظة الوادى الجديد للكشف الطبي على المواطنين وتقديم العلاج اللازم بقيرية أبو منقار بمركز الفرافرة.

وفى محافظة أسيوط،ينظم الحزب ندوة ثقافية تحت عنوان مستقبل الاستثمار الزراعى بأحد فنادق مدينة أسيوط بمشاركة قيادات الحزب.

وفى محافظة المنيا، ينظم الحزب احتفالية بمسرح المحافظة المنيا لتكريم المعلمين المثالين وتوزيع بعض الجوائز عليهم وبحضور قيادات الحزب.

وفى محافظة أسوان سيتم تنظيم ندوة ثقافية حول أهمية دور الطبقة العمالية فى الحياة السياسية والحزبية بقاعة مصنع لب الورق بمدينة إدفو.
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