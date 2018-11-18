إطلاق خط جوي مباشر بين لوس أنجلوس وشنيانغ شرقي الصين

أعلنت خطوط جنوب الصين الجوية إطلاق أولى رحلاتها المباشرة من لوس أنجلوس غربي الولايات المتحدة إلى شنيانغ شمال شرقي الصين يوم 18 ديسمبر المقبل.



وقال رئيس مكتب خطوط جنوب الصين الجوية في أمريكا الشمالية "هوى مينغ" - خلال حفل الإطلاق في مدينة نيويورك - إن الشركة "ستعمل على تعزيز وفتح فرص جديدة للتبادلات الاقتصادية والثقافية والتجارية بين البلدين مع المسار الجديد".



وتسير خطوط جنوب الصين الجوية - حاليا - رحلات جوية أسبوعية مباشرة من لوس أنجلوس إلى قوانغتشو، ومن سان فرانسيسكو إلى قوانغتشو، ومن سان فرانسيسكو إلى ووهان.



وتقوم الشركة - أيضا - بتسيير رحلات جوية يومية مباشرة من فانكوفر إلى قوانغتشو، ورحلات جوية أسبوعية مباشرة من تورونتو إلى قوانغتشو، إضافة إلى رحلات قادمة من مكسيكو سيتي عبر فانكوفر إلى قوانغتشو.



وتمتلك شركة خطوط جنوب الصين الجوية أسطولا مكونا من حوالي 800 طائرة وقامت بنقل 126 مليون راكب في عام 2017.

