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أخبار العالم

اليابان تنظم رحلات تجريبية لسياراتها الطائرة العام المقبل

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 10:40 ص
أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ
وضعت الحكومة اليابانية خارطة طريق لإنتاج نماذج أولية لسيارات طائرة كهربائية وتنظيم رحلات تجريبية في العام المقبل، بهدف طرح هذه التقنية في متناول اليد بحلول 2020.

وذكرت صحيفة ذا جابان تايمز اليابانية ، أن الحكومة تتوقع استخدام السيارات الطائرة في الأنشطة الترفيهية ونقل البضائع في 2020 وكذا في وسائل النقل بالمناطق الريفية . وبحلول 2030، من المتوقع أن يتم استخدامها في النقل الحضري.

وتخطط الحكومة لاتخاذ قرار بشأن المعايير الميكانيكية للسيارات والمهارات التقنية المطلوبة لسائقيها، وكذلك القوانين لضمان السلامة. كما ستدعم التطورات التكنولوجية الحد من التلوث الضوضائي، وضمان امتلاك السيارات الطائرة نفس معايير السلامة كالطائرات.

وقد اقترحت الخطة في اجتماع ضم مسؤولين من وزارة الصناعة وشركات تصنيع الطائرات وشركات الطيران وسيتم اعتماد المسودة من قبل المسؤولين بحلول نهاية العام.
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