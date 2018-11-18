بدء أعمال المؤتمر الإقلیمي حول تطویر أداء عملیات حفظ السلام بالقاهرة

بدأت صباح اليوم الأحد بالقاهرة، أعمال المؤتمر الإقلیمي رفیع المستوى حول "تطویر أداء عملیات حفظ السلام: من صیاغة ولایة البعثة حتى خروجھا" والذى ينظمه مركز القاهرة الدولي لتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام .



ويأتي تنظيم المؤتمر - الذى تستمر أعماله لمدة يومين - في إطار الدور المصري الفاعل في مجال حفظ السلام وما تقدمه مصر من مساهمة في عمليات حفظ السلام الأممية.



ويشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كل من السفير حمدى لوزا نائب وزير الخارجية، السفیر ماساكي نوك، سفیر الیابان لدى جمھوریة مصر العربیة، والمدیر العام السابق لسكرتاریة التعاون الدولي من أجل السلام بمكتب رئیس وزراء الیابان، والسفیرة آن كجیرستي فروھولم، مدیر إدارة عملیات حفظ السلام في وزارة الخارجیة النرویجية، والسفیرة لاریزا جالادزا، المدیر العام لبرنامج عملیات السلام والاستقرار في وزارة الخارجیة الكندیة بالإضافة إلى جون بییر لاكروا – وكیل السكرتیر العام للأمم المتحدة لعملیات حفظ السلام.



يناقش المؤتمر عددا من الموضوعات المهمة من بينها ولایات مھام حفظ السلام: الصیاغة والتخطیط والتنفیذ واستراتیجیة الخروج، جاھزیة القوات وبناء قدرات القیادات العلیا والمتوسطة، بما في ذلك التجھیزات والمعدات المطلوب توافرھا والسلوك والانضباط، وسلامة وأمن قوات حفظ السلام، تكامل أداء البعثات، مجمل أداء البعثة، وتعزیز مشاركة المرأة في عملیات حفظ السلام، والإطار الإرشادي الاستراتیجي للقوات الشرطیة، شكل ومستوى المشاركة.



ویشارك في المؤتمر رفیع المستوى مجموعة من المسئولین الحكومیین من كبریات الدول المساھمة بقوات عسكریة وشرطیة في عملیات حفظ السلام، بالإضافة إلى الدول والجھات المانحة، ممثلي المنظمات الدولیة والإقلیمیة، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفریقي وجامعة الدول العربیة وكذلك قادة البعثات بخلاف ممثلين عن كبریات المراكز التدریبیة والبحثیة الأفریقیة والعربیة والدولیة.



ومن المقرر إعداد ملخص للمناقشات وتقدیمھا كمساھمة في عملیة إصلاح عملیات حفظ السلام الجاریة.



