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مستقبل وطن يطلق حملة إحنا معاك في المحافظات لمحاربة الغلاء

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 10:46 ص
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
ماجدة بدوى و عبد الرحمن سرحان
نظّم حزب مستقبل وطن عددًا من الفاعليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ، بهدف محاربة الغلاء، وجشع بعض التجار من خلال حملة "إحنا معاك"، والتى أعلن عنها الحزب خلال الأسابيع الماضية.

ففى محافظة القاهرة، أقام الحزب احتفالية بمناسبة المولد النبوى الشريف بميدان رمسيس،تم خلالها توزيع حلوى المولد على المواطنين بأحياء الأميرية وروض الفرج والسيدة زينب ، فضلا عن تنظيم قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج اللازم للمواطنين بجوار مركز شباب الأندلس بالمرج.

ويعتزم الحزب تنظيم احتفالية لتكريم حفظة القرآن بمناسبة مولد النبوى بمركز شباب الوايلى بمنطقة الظاهر وحديقة السلام بمدينة السلام.

أما فى محافظة الجيزة فقد تم تنظيم قافلة طبية وتقديم العلاج اللازم للمواطنين بمنطقة الشيخ زايد فضلا عن تنظيم احتفالية مولد النبي بنادى البستان ، بالشيخ زايد، وتم توزيع ملابس على الفقراء بشارع البحر الأعظم بالجيزة.

وفى محافظة الإسكندرية تم تنظيم قافلة طبية للكشف على المواطنين وتقديم العلاج اللازم بمدينة الدخيلة.

وفى محافظة القليوبية تم تنظيم قافلة طبية لتوقيع الكشف وتقديم العلاج اللازم للمواطنين وإطلاق حملة للتبرع بالدم بمركز شبين القناطر.

وفى محافظة الغربية تم تنظيم زيارة لمستشفي 57357 بالقاهرة بمشاركة أعضاء الحزب بالمحافظة وتوزيع هدايا على الأطفال المرضي.

وفى محافظة البحيرة تم إقامة عدة منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بجوار مركز شباب الرحمانية.

وفى محافظة دمياط تم توزيع 500 علبة حلوى المولد على الأسر الفقيرة بمنطقة مساكن 70 بمدينة دمياط الجديدة.

وفى محافظة الشرقية تم تنظيم احتفالية مولد النبي بقرية شبرا النخلة مركز بلبيس، بالإضافة إلى تنظيم دورة حول أهمية مشاركة شباب فى الحياة السياسية والحزبية بمقر الحزب بمدينة ديرب نجم.
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