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حوادث

ضبط 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار في الفيوم

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 10:44 ص
صدى البلد
الفيوم - نبيـل أبو السعـود
تمكّنت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم من ضبط شاب حاصل على ليسانس حقوق وبصحبته شابين أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار بقرية الروضة مركز طامية بالفيوم.

تلقى اللواء خالـــد شلبى مدير أمن الفيوم إخطارًا من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة طامية بالحادث.

تبين من التحقيقات قبام سعيد . م سن 40 حاصل على ليسانس حقوق من مركز طامية والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية ( تبديد ) .بصحبته عدد (2) قاموا بعمل حفرة بعمق حوالى (2) متر وقطرها (3) أمتار تقريبًا مغمورة بالمياه داخل المنزل وتم ضبط المتهمين و أدوات حفر عبارة عن (غاطس مياه كهربائى و 3 كريم + 3 فأس و 1 غلق) .

و بمواجهتهم أقروا بقيامهم بأعمال الحفر للتنقيب عن الآثار وتم تحرير محضر بالواقعة , وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق .
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