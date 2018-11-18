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نائب وزير الزراعة: محطة الزهراء معقل الحصان العربي المصري الأصيل

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 10:42 ص
د. منى محرز نائب
د. منى محرز نائب وزير الزراعة
جمال صلاح الدين
قالت د. منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة إن محطة الزهراء تعتبر معقلا للحصان العربى المصري الأصيل، حيث تضرب بجذورها الممتدة إلى بداية القرن الماضي وتحديدا عام 1928 حين خرجت هذه المحطة إلى النور وبدأ الاهتمام بالحفاظ على دماء الخيل العربى المصري الأصيل منذ عام 1898، حين تم إنشاء الهيئة الزراعية المصرية، مما يستوجب علينا الحفاظ على هذا التراث من أجل تحقيق التنمية المنشودة للحصان العربى المصري الأصيل وأيضا الحفاظ على صدارة مصر فى هذا المجال وبمشاركة أساسية للمربين.

جاء ذلك خلال حضورها لمهرجان الزهراء الثانى والعشرين والبطولة الدولية العشرون لجمال الخيول العربية الأصيلة المقامة تحت رعاية د عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وتختتم فعالياتها اليوم.

وأضافت محرز أن المهرجان هذا العام يعتبر من أنجح المهرجانات من حيث العدد غير المسبوق للخيول المشاركة وما يمثله ذلك من اعتزاز لنا جميعا ويدل على ثقة المشاركين بالمهرجان مما يعد نقلة نوعية لهذا الحدث.

ورحبت نائب وزير الزراعة ببيتر بوند رئيس المنظمة العالمية للخيول العربية WAHO، كما رحبت بالحضور والمشاركين وأشادت بدور العاملين بالهيئة الزراعية المصرية واللجان المنظمة للمهرجان والجهات الداعمة والدول المشاركة والسفراء والقناصل وممثلى الوزارات ومحكمى المسابقات، وقامت بتسليم جوائز سباق جمال الخيل.

وأوضح  د. خالد توفيق رئيس مجلس إدارة الهيئة الزراعية المصرية أن المحكمين فى هذا المهرجان من 7 دول: ألمانيا - ايطاليا - البحرين - السويد - سويسرا - الكويت - مصر، والدول الأجنبية المشاركة بالبطولة وهى مؤهلة لبطولة كأس العالم وأن العدد المشارك بالبطولة الدولية 175 حصانا وبالبطولة المحلية 194 حصانا بإجمالى 369 حصانا مما يعد أكبر إقبال للمشاركة مقارنة بالمهرجانات السابقة موضحا أن المهرجان يستضيف وفدا من 20 فردا من الدول الأفرو آسيوية.
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