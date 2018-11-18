ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 31 متهما وإزالة 4016 حالة إشغال طريق بحملة بإيتاى البارود.. صور

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 10:47 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
واصلت الأجهزة الأمنية بالبحيرة حملاتها للقضاء على البؤر الإجرامية وضبط العناصر الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام وضبط الشارع البحراوى وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لاستهداف كافة مظاهر الخروج عن القانون.

شنت مديرية أمن البحيرة بدائرة مركز إيتاى البارود حملة مكبرة برئاسة اللواء جمال الرشيدي – مدير أمن البحيرة  وقيادات المديرية وقوات نظامية وبحثية ومجموعات من إدارة قوات الأمن بالمديرية.

أسفرت الحملة عن ضبط 28  متهما محكوم عليـــه فى 222 حكم حبس جزئي  ومستأنف و3 أحكام جنائية، و3 قضايا اتجار بالمخدرات وضبط (  2  ) مخالفة وتحصيل ( 2950 جنيهًا ) مبالغ مالية.     

تمكنت الحملة من ضبط ( 30 ) قضية تموينية متنوعة، ( 12 ) قضية سرقة تيار كهربائي، إزالة ( 4016 ) حالة إشغالات ثابتة ومتحركة بالطرق العامة.

وفى مجال المرور تمكنت الحملة من سحب ( 33 ) تراخيص لمخالفات مرورية 11 تصالحا فوريا، ( 165 ) مخالفات مرورية متنوعة، حجز 14  حجز دراجة بخارية " توك توك وموتوسيكلات" بدون تراخيص.

شارك بالحملة ضباط الإدارات والأقسام النوعية ( المرور، إشغالات، مخدرات، تنفيذ أحكام، تموين ) بالتنسيق ومسئولي الجهات المعنية المختصة ( بدائرة مركز إيتاى البارود )، وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
ضبط 31 متهما وإزالة 4016 حالة إشغال طريق بحملة بإيتاى البارود.. صور
ضبط 31 متهما وإزالة 4016 حالة إشغال طريق بحملة بإيتاى البارود.. صور
ضبط 31 متهما وإزالة 4016 حالة إشغال طريق بحملة بإيتاى البارود.. صور
ضبط 31 متهما وإزالة 4016 حالة إشغال طريق بحملة بإيتاى البارود.. صور
ضبط 31 متهما وإزالة 4016 حالة إشغال طريق بحملة بإيتاى البارود.. صور
ضبط 31 متهما وإزالة 4016 حالة إشغال طريق بحملة بإيتاى البارود.. صور
ضبط 31 متهما وإزالة 4016 حالة إشغال طريق بحملة بإيتاى البارود.. صور
loading...

ترشيحاتنا

إصابة شاب بحادث تصادم دراجتين بالرحمانية

صحيفة تركية: قضية خاشقجي فضحت تبعية الإعلام القطري لمخابرات أردوغان

تعرف علي الحالة المرورية بطرق القاهرة اليوم

فيسبوك يتعرض لعطل مفاجئ

مانشستر سيتي يستعد بقوة لخطف جوهرة هولندا من برشلونة

إصابة خفير تعدى عليه لصان لسرقة موتور

لاعب الزمالك السابق: مستوى فيريرا أعلى من الكرة المصرية

أسعار العملات في مصر اليوم

رئيس التنظيم والإدارة يتفقد مبنى الجهاز بالعاصمة الإدارية

ديلي ميل: غاز المتوسط يشعل أحلام مصر الإقليمية في مجال الطاقة

الاتحاد الإسباني يصالح الغندور بعد أزمة مونديال 2002.. صور

حكم الشرع في تعليق صور المتوفى تلمسا للدعاء له بالرحمة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منتديات دندرة الاقتصادية بقنا منبع للأفكار.. شاب يصنع شرائح شيبس من الموز.. وآخر يستخدم مخلفات الموز في عمل منسوجات ومنتجات يدوية

البابا تواضروس.. 6 سنوات من المواقف الوطنية.. صاحب مقولة وطن بلا كنائس يحتفل غدا بتجليسه على كرسي الإسكندرية..صور

وزير الشباب والرياضة ينيب مساعده لحضور حفل تدشين البادل تنس .. صور

ميس حمدان بإطلالة شتوية ​جذابة​..صور

السيناوي طارق خلف.. عامان من التدريب للوصول لبطولة كمال الاجسام

فيديو

نصيحة للشباب من البائعات: عروسة المولد لها تأثير على أي فتاة
أحمد مجدي: التسامح دليل على القوة وصفاء القلب
تعرف علي الحالة المرورية بطرق القاهرة اليوم
ننشر فيديو سقوط جزء حديدي من محور صفط اللبن على رجل وامرأة
ضابط إسرائيلي يعترف بدور المخابرات المصرية وأهل سيناء في حرب أكتوبر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟