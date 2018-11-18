ضبط 31 متهما وإزالة 4016 حالة إشغال طريق بحملة بإيتاى البارود.. صور

واصلت الأجهزة الأمنية بالبحيرة حملاتها للقضاء على البؤر الإجرامية وضبط العناصر الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام وضبط الشارع البحراوى وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لاستهداف كافة مظاهر الخروج عن القانون.



شنت مديرية أمن البحيرة بدائرة مركز إيتاى البارود حملة مكبرة برئاسة اللواء جمال الرشيدي – مدير أمن البحيرة وقيادات المديرية وقوات نظامية وبحثية ومجموعات من إدارة قوات الأمن بالمديرية.



أسفرت الحملة عن ضبط 28 متهما محكوم عليـــه فى 222 حكم حبس جزئي ومستأنف و3 أحكام جنائية، و3 قضايا اتجار بالمخدرات وضبط ( 2 ) مخالفة وتحصيل ( 2950 جنيهًا ) مبالغ مالية.



تمكنت الحملة من ضبط ( 30 ) قضية تموينية متنوعة، ( 12 ) قضية سرقة تيار كهربائي، إزالة ( 4016 ) حالة إشغالات ثابتة ومتحركة بالطرق العامة.



وفى مجال المرور تمكنت الحملة من سحب ( 33 ) تراخيص لمخالفات مرورية 11 تصالحا فوريا، ( 165 ) مخالفات مرورية متنوعة، حجز 14 حجز دراجة بخارية " توك توك وموتوسيكلات" بدون تراخيص.



شارك بالحملة ضباط الإدارات والأقسام النوعية ( المرور، إشغالات، مخدرات، تنفيذ أحكام، تموين ) بالتنسيق ومسئولي الجهات المعنية المختصة ( بدائرة مركز إيتاى البارود )، وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.