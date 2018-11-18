شاهد.. القوى العاملة تعلن عن وظائف جديدة بالقطاع الخاص

أبرزت الإعلامية أسماء مصطفى، إعلان وزارة القوى العاملة عن وظائف جديدة بالقطاع الخاص، مشيرة إلى أن تلك الوظائف مضمونة خاصًة للشباب.



وعرضت أسماء مصطفى، خلال حلقتها ببرنامج "هذا الصباح" والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أبرز الوظائف التى تقدمها وزارة القوى العاملة مع كيفية التواصل مع تلك الشركات.



وقالت إن من يريد الالتحاق بتلك الوظائف عليه تقديم المستندات إلى الجهات المطلوبة.

