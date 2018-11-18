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حوادث

مباحث تموين الفيوم تضبط طن ونصف هريسة مغشوشة من طنطا

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 10:51 ص
صدى البلد
الفيوم - نبيـل أبو السعـود
تمكّـن ضباط مباحث التموين بمحافظة الفيوم تحت إشراف اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيــــــوم . من ضبط كمية (1) طن و (700) كيلو هريسة بقصد الغش التجاري ومدون عليها تاريخ انتاج لاحق ،12 ديسمبر 2018، بحوزة عمرو .م سن 37 - مقيم طنطا اول محافظة الغربية سائق السيارة رقم 9786 ع م ا.

يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتفعيل إجراءات المواجهة وخطط المنع وتكثيف التواجد الأمني الفعال لما يحققه من مردود ايجابي يستشعره المواطن في اقرار الامن خاصة في مجال القضايا التموينية ومكافحة الغش التجاري .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 30600 / 2018 جنح مركز الفيوم وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق. 

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