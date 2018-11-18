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أخبار البلد

انتظام حركة السفر بمطار القاهرة بعد إصلاح عطل أجهزة إنهاء إجراءات الركاب

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 10:37 ص
صدى البلد
نورهان خفاجي
أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم الأحد، انتظام حركة السفر داخل مباني الركاب، وذلك بعد إصلاح عطل أنظمة إنهاء إجراءات سفر الركاب في مباني الركاب ٢ و٣ والرحلات الموسمية، وعودة حركة إقلاع الطائرات كعادتها، واستغرق إصلاح العطل 3 ساعات، والذي أصاب قنوات الاتصال بين نظام الحجز العالمي المتعاقد عليه، ونظام إنهاء إجراءات السفر داخل المطار (check in).

قام الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني بجولة في المطار، تفقد خلالها تعامل شركات الطيران مع الركاب، وأعطى توجيهاته بفتح الاستراحات للركاب لاستقبالهم وحل مشاكلهم، كما تابع الموقف أولا بأول، وطالب بالتنسيق الكامل بين قيادات المطار وشركة الميناء ومصر للطيران.

قام الطيار أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بمتابعة فريق عمل ضم جميع الجهات الفنية المتخصصة، للتعامل مع الموقف، وتقديم كل التسهيلات اللازمة للركاب حتي تم إصلاح العطل وعودة النظام وعمل أجهزة الكمبيوتر.

قام المهندس أحمد فوزي رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي بتقديم الاعتذارات للركاب عن أى تأخير تسبب لهم، وتابع فوزي تسهيل حركة السفر والقضاء علي أي زحام داخل الصالات بسبب تأخر إقلاع الرحلات عدة ساعات بسبب لجوء شركات الطيران للنظام اليدوي في إنهاء الإجراءات.
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