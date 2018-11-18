الخطيب يبدأ إجراء فحوصات طبية بألمانيا قبل جراحة بالنخاع الشوكي

بدأ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، إجراء فحوصات طبية منذ دقائق في أحد المستشفيات الألمانية المتخصصة.



ويجري "بيبو"، عملية جراحية لإزالة ورم على الحبل الشوكي أثر على حركته خلال الفترة الماضية وسبب له آلاما مبرحة.



وكان "الخطيب"، غادر مطار القاهرة في الثالثة والنصف فجر اليوم برفقة صديق شخصي ووصل إلى ألمانيا صباح اليوم.

