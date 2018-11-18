ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الخطيب يبدأ إجراء فحوصات طبية بألمانيا قبل جراحة بالنخاع الشوكي

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 10:39 ص
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
بدأ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، إجراء فحوصات طبية منذ دقائق في أحد المستشفيات الألمانية المتخصصة.

ويجري "بيبو"، عملية جراحية لإزالة ورم على الحبل الشوكي أثر على حركته خلال الفترة الماضية وسبب له آلاما مبرحة.

وكان "الخطيب"، غادر مطار القاهرة في الثالثة والنصف فجر اليوم برفقة صديق شخصي ووصل إلى ألمانيا صباح اليوم.
loading...

ترشيحاتنا

تعرف علي الحالة المرورية بطرق القاهرة اليوم

للأصحاء فقط.. تناول كوب من هذا المشروب لنسف الدهون

أسعار العملات في مصر اليوم

رامى رضوان يناشد المسئولين بإنشاء حائط أسمنتي بمحور صفط.. فيديو

بدء حجز وحدات مشروع JANNA إلكترونيا منذ العاشرة غدا.. والتخصيص بالأسبقية

علاج التهاب الجيوب الأنفية في المنزل

مصرع شخصين في تحطم طائرة أمريكية تعود للحرب العالمية الثانية

شاهد.. تمارين رياضية لجميع الأعمار

أحمد مجدي: التسامح دليل على القوة وصفاء القلب

أحمد حلمي ومنى زكي يحتفلان بعيد ميلادهما اليوم.. تعرف على فارق العمر بينهما

شوبير: الأهلى يطيح بكارتيرون في حالة الهزيمة بالبطولة العربية

الأرصاد توضح حقيقة سقوط أمطار خلال اليومين المقبلين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منتديات دندرة الاقتصادية بقنا منبع للأفكار.. شاب يصنع شرائح شيبس من الموز.. وآخر يستخدم مخلفات الموز في عمل منسوجات ومنتجات يدوية

البابا تواضروس.. 6 سنوات من المواقف الوطنية.. صاحب مقولة وطن بلا كنائس يحتفل غدا بتجليسه على كرسي الإسكندرية..صور

وزير الشباب والرياضة ينيب مساعده لحضور حفل تدشين البادل تنس .. صور

ميس حمدان بإطلالة شتوية ​جذابة​..صور

السيناوي طارق خلف.. عامان من التدريب للوصول لبطولة كمال الاجسام

فيديو

نصيحة للشباب من البائعات: عروسة المولد لها تأثير على أي فتاة
أحمد مجدي: التسامح دليل على القوة وصفاء القلب
تعرف علي الحالة المرورية بطرق القاهرة اليوم
ننشر فيديو سقوط جزء حديدي من محور صفط اللبن على رجل وامرأة
ضابط إسرائيلي يعترف بدور المخابرات المصرية وأهل سيناء في حرب أكتوبر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟

هل تؤيد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي؟