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نصيحة للشباب من البائعات: عروسة المولد لها تأثير على أي فتاة

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 10:44 ص
صدى البلد
كريـم الخـطيب
قدمت الإعلامية لميس سلامة فقرة خاصة من برنامج «صباح البلد» بمناسبة المولد النبوي الشريف من درب البرابرة الشهير بصناعة حلوى وعروسة المولد.

ونصحت بائعات الحلوى وعروسة المولد الشباب سواء خاطب أو متزوج يشتري للفتاة المرتبط بها عروسة المولد لأنها شيء مهم في هذه المناسبة ولها تأثير على أي فتاة.

وتابعت: «عروسة المولد تفرح أي بنت ولها بهجة مختلفة عن أي هدية أخرى، عروسة المولد اشتهرت بالفستان الأبيض والتل والمحلي أفضل بكثير من العرائس المستوردة».
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