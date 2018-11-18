تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

وبالنسبة لأسعار الفاكهة، فسجل البرتقال 8 جنيهات للكيلو، الرمان 87 جنيهات، الموز 9 جنيهات، والكمثري 18 جنيها.





استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في السوق، صباح اليوم، الأحد.وجاءت أسعار الخضراوات على النحو التالي: الطماطم 4 جنيهات للكيلو، البطاطس 9 جنيهات، البصل 6 جنيهات، الخيار 3 جنيهات، القلقاس 4.5 جنيه، الكوسة 7 جنيهات، الفلفل الرومي 5 جنيهات، والبامية 15 جنيهًا.