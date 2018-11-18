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تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 10:43 ص
صدى البلد
شيماء مجدى
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في السوق، صباح اليوم، الأحد.

وجاءت أسعار الخضراوات على النحو التالي: الطماطم 4 جنيهات للكيلو، البطاطس 9 جنيهات، البصل 6 جنيهات، الخيار 3 جنيهات، القلقاس 4.5 جنيه، الكوسة 7 جنيهات، الفلفل الرومي 5 جنيهات، والبامية 15 جنيهًا.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة، فسجل البرتقال 8 جنيهات للكيلو، الرمان 87 جنيهات، الموز 9 جنيهات، والكمثري 18 جنيها.

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