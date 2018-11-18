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تعليم

وكيل الوزارة بمطروح يحذر من الإدلاء بتصريحات تضر بالعملية التعليمية

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 03:43 م
صدى البلد
ايمن محمود
حذر الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح جميع العاملين بالمنظومة التعليمية من الإدلاء بأي معلومات أو إعطاء بيانات أو تصريحات لأي جهة إلا بموافقة شخصية منه.

وأضاف "مدير تعليم مطروح" أن هناك صفحات أنشئت خصيصا" لنشر ما يخص العملية التعليمية والتواصل مع أولياء الأمور ولا يجب نشر غير ذلك.

وحذر بعدم نشر أي مستندات حكومية خاصة بالتربية والتعليم على مواقع التواصل الاجتماعي سواء للمعلمين أو لصفحات رسمية تابعة للإدارات التعليمية أو المدارس، ومن يخالف هذه التعليمات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية طبقا للقوانين واللوائح الوزارية المنظمة لذلك.

وشدد "وكيل الوزارة"، بعدم نشر غير ما يخص ويفيد العملية التعليمية داخل المؤسسة التي تحمل الصفحة اسمها، وتحري الدقة فيما يتم نشره من قوانين وقرارات وتعليمات لا تكون صحيحة وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية.
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