ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأحد

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات.



وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.56%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.31%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.48%.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ،"إيجى إكس 70" بنسبة 0.04%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.09%.