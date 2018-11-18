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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأحد

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 10:44 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.56%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.31%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.48%.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة ،"إيجى إكس 70" بنسبة 0.04%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.09%.
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