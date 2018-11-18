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منوعات

نمر يتسلل إلى أحد المتاجر بإندونيسيا

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 10:46 ص
صدى البلد
أ ش أ
تسلل نمر سومطري إلى أحد المتاجر في إحدى مدن إقليم رياو الإندونيسي وظل مختبئا في الطابق السفلي مما أثار الذعر في المنطقة المكتظة بالسكان.

وكان أحد السكان قد رصد النمر - في بادئ الأمر - يتجول حول عدة منازل، وبعد ذلك بفترة قصيرة تداول رواد مواقع التواصل صورة النمر وبدأ الناس تتوافد على السوق الموجود به المتجر لمشاهدة الحيوان المفترس.

ونصبت الشرطة والسكان الشباك حول المتجر وواصلت مراقبة تحركات النمر، ولمنعه من الخروج بعيدا ظلت الشرطة وأفراد عسكريون تراقب الموقع حتى تمكن فريق للحفاظ على الموارد الطبيعية من الإمساك به.

ونقلت صحيفة (جاكرتا بوست) الإندونيسية عن الشرطة قولها إن ثلاثة نمور سومطرية على الأقل شوهدت في مناطق سكنية بإقليم رياو خلال الشهرين الماضيين، أصاب أحدهم عددا من الأبقار في ناحيتين بالمنطقة.
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