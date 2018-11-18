أطعمة لا تغفلي تناولها أثناء الحمل لحماية جنينك

تعد شهور الحمل هى الأهم فى تغذية الطفل فتغفل الكثير من الأمهات التغذية السليمة بسبب الشعور بالغثيان وفقدان الشهية إليك أطعمة يجب إدخالها إلى نظامك الغذائى فى الشهور الأولى أحرصى على تناولها يقدمها موقع بولد سكاى الهندى ..



1- الحمضيات: مثل البرتقال والليمون واليوسفي؛ لأنها تحمي الجنين من التشوهات والعيوب الخِلقيّة.



2- المكسرات: فهي تساعد على زيادة معدل البروتين في الجسم.



3- البيض والحليب .. مصدرًا غنيّا بالكالسيوم الذي يقوي العظام وبنائها بشكل صحى



4- الخضروات: تساعد على تشكيل وبناء الجهاز العصبي للجنين بشكل سليم.



5- البروكلي : غني بالحديد الذى يساعد على إنتاج كريات الدم الحمراء ويفضل تناوله ثلاث مرات في الأسبوع.



6- الأسماك: مصدرًا رئيسى للكالسيوم واليود وفيتامين د.



7- لا تغفلى أهمية تناول السوائل فهى تجنبك الإصابة بالصداع النصفى