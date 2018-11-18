الأهلي يواصل تدريباته استعدادا للوصل الإماراتي وظهور ليندمان رغم الإقالة

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم باستاد مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة الوصل الإماراتي، المقرر لها الخميس المقبل في إياب دور الـ 16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب.



وظهر في مران اليوم مايكل ليندمان مدرب الأحمال بعد عودته من بلاده رغم إخطاره بقرار إقالته.



جدير بالذكر أن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي أجرى تغييرات جذرية في قطاع الكرة للشياطين عقب الخروج الافريقي أمام فريق الترجي التونسي.