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أخبار العالم

رئيس وزراء باكستان يصل أبو ظبي في زيارة للإمارات العربية المتحدة

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 12:26 م
صدى البلد
أ ش أ
وصل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم /الأحد/ إلى أبو ظبي في زيارة للإمارات تستغرق يوما واحدا، وتأتي تلبية لدعوة من ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان.

وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية أن رئيس الوزراء يرافقه وفد رفيع المستوى يضم وزراء الخارجية شاه محمود قريشي، والمالية أسد عمر، والبترول غلام ساروار خان، والطاقة عمر أيوب خان إلى جانب مستشار رئيس الوزراء للتجارة عبد الرزاق داوود.

وأضافت القناة الباكستانية أنه من المتوقع أن يناقش رئيس الوزراء عمران خان قضايا المصالح الثنائية والإقليمية والعالمية في الاجتماعات مع رئيس الوزراء الإماراتي محمد بن راشد آل مكتوم وولي العهد ومسئولين آخرين.

وستكون هذه الزيارة هي الثانية التي يقوم بها عمران خان لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث قام بزيارة رسمية في 19 سبتمبر الماضي.

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