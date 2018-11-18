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فن

مباراة تركيا والسويد تؤثر على مشاهدة المسلسلات

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 05:30 م
صدى البلد
نورا نبيل
سيطرت مباراة تركيا والسويد على عدد المشاهدات، أمس السبت، في تركيا، وتصدرت المركز الأول وفقًا للقائمة التي يصدرها موقع gecce التركي لتتفوق على مسلسل الطائر المبكر الذي جاء في المركز الثاني.

أما المركز الثالث فكان من نصيب مسلسل التوأم ميمو جان، بينما تراجع مسلسل العروسة الجديدة وجاء في المركز الرابع هذا الأسبوع.

وجاء برنامج صوت تركيا في المركز الخامس، وحلت النسخة التركية من برنامج من سيربح المليون سادسًا.
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