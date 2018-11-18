الخارجية: تقدير من قوات حفظ السلام للدور المصري

قال نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية السفير حمدي لوزا ، إن هناك تقديرا من جانب قوات حفظ السلام للدور المصري، مؤكدا وجود طلب متزايد لتدريب مصر لقوات حفظ السلام في العالم.



وأشار لوزا - في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الإقلیمي رفیع المستوى حول "تطویر أداء عملیات حفظ السلام: من صیاغة ولایة البعثة حتى خروجھا" ، والذي ينظمه مركز القاهرة الدولي لتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام - إلى وجود جهود لترشيد عمل قوات حفظ السلام ... مؤكدا أن مصر من أقدم البلدان المشاركة في القوات ، وأن مصر تؤكد دوما على أن تواجد القوات لابد وان يتزامن مع العمل على تسوية المنازعات.



وأكد لوزا أن مصر ترى أن وجود قوات حفظ السلام في البلدان التي تشهد صراعات لابد أن يتم بعد حل الأزمات ، مشيرا إلى بذل مصر جهودا كبيرة في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في هذا الصدد ، وأن الفترة المقبلة ستشهد دورا كبيرا لمصر مع توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي .



وأوضح السفير حمدي لوزا أن قوات حفظ السلام لا تشارك بالشكل الفعال في حل الأزمات الراهنة بشكل كبير، مؤكدا أن المؤتمر يهدف لمناقشة تطوير عمل قوات حفظ السلام.

وردا على أسئلة الصحفيين .. قال إن مصر تشارك في صياغة قرارات الأمم المتحدة حول عمل قوات حفظ السلام في مجلس الأمن، مشيدا بجهود حل الأزمة بين إثيوبيا وأريتريا وكذلك جنوب السودان فضلا عن الدور المصري لإحلال السلام في مالي.



وأوضح السفير لوزا أن الدور المصري في قوات حفظ السلام يعمل على صياغة أسلوب عمل تلك القوات.



وقال إن أهم التحديات التي تواجهها قوات هى توفير المعلومات الاستخباراتية لها للتعرف على أماكن التهديدات ، وأشار إلى تواصل مصر الدائم مع الأمم المتحدة حول مشاركة القوات المصرية في حفظ السلام بالدول التي تشهد صراعات.



