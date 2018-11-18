ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الخارجية: تقدير من قوات حفظ السلام للدور المصري

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 12:24 م
السفير حمدي لوزا
السفير حمدي لوزا
أ ش أ
قال نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية السفير حمدي لوزا ، إن هناك تقديرا من جانب قوات حفظ السلام للدور المصري، مؤكدا وجود طلب متزايد لتدريب مصر لقوات حفظ السلام في العالم.

وأشار لوزا - في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الإقلیمي رفیع المستوى حول "تطویر أداء عملیات حفظ السلام: من صیاغة ولایة البعثة حتى خروجھا" ، والذي ينظمه مركز القاهرة الدولي لتسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام - إلى وجود جهود لترشيد عمل قوات حفظ السلام ... مؤكدا أن مصر من أقدم البلدان المشاركة في القوات ، وأن مصر تؤكد دوما على أن تواجد القوات لابد وان يتزامن مع العمل على تسوية المنازعات.

وأكد لوزا أن مصر ترى أن وجود قوات حفظ السلام في البلدان التي تشهد صراعات لابد أن يتم بعد حل الأزمات ، مشيرا إلى بذل مصر جهودا كبيرة في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في هذا الصدد ، وأن الفترة المقبلة ستشهد دورا كبيرا لمصر مع توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي .

وأوضح السفير حمدي لوزا أن قوات حفظ السلام لا تشارك بالشكل الفعال في حل الأزمات الراهنة بشكل كبير، مؤكدا أن المؤتمر يهدف لمناقشة تطوير عمل قوات حفظ السلام.
وردا على أسئلة الصحفيين .. قال إن مصر تشارك في صياغة قرارات الأمم المتحدة حول عمل قوات حفظ السلام في مجلس الأمن، مشيدا بجهود حل الأزمة بين إثيوبيا وأريتريا وكذلك جنوب السودان فضلا عن الدور المصري لإحلال السلام في مالي.

وأوضح السفير لوزا أن الدور المصري في قوات حفظ السلام يعمل على صياغة أسلوب عمل تلك القوات.

وقال إن أهم التحديات التي تواجهها قوات هى توفير المعلومات الاستخباراتية لها للتعرف على أماكن التهديدات ، وأشار إلى تواصل مصر الدائم مع الأمم المتحدة حول مشاركة القوات المصرية في حفظ السلام بالدول التي تشهد صراعات.

loading...

ترشيحاتنا

خيري حسن يكشف سرا جديدا عن أحداث اغتيال الرئيس السادات.. فيديو

مجلس الوزراء: إثيوبيا أكدت التزامها باتفاقيات سد النهضة.. فيديو

الخطيب يبدأ إجراء فحوصات طبية بألمانيا قبل جراحة بالنخاع الشوكي

إصابة نحو 500 شخص في مظاهرات بفرنسا.. وتراجع حاد في شعبية ماكرون

مي عز الدين توجه رسالة لتامر حسني وزينة بسبب فيلم حمزة

حيوان بحري سام يخترق جسد سباح ويتسبب في وفاته

شاهد.. مزار يحول أثاث العرائس الخشبية لقطع صدفية

شوبير يكشف حقيقة عودة باسم مرسي وشيكابالا للزمالك.. فيديو

شوبير يكشف عن مهام سيد عبد الحفيظ بجهاز الأهلي وأزمة غالي.. فيديو

الأرصاد توضح حقيقة سقوط أمطار خلال اليومين المقبلين

شاهد.. أحلام بإطلالة كيم كارداشيان

بجنيهين تخلصي من السيلوليت للأبد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ الدقهلية: قوائم انتظار لإقامة مشروعات جديدة بالمناطق الصناعية

ضبط مصنع لإنتاج شامبوهات مجهولة المصدر بالروبيكي.. صور

شاهد.. تفاصيل زيارة أشرف صبحي لمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

منتديات دندرة الاقتصادية بقنا منبع للأفكار.. شاب يصنع شرائح شيبس من الموز.. وآخر يستخدم مخلفات الموز في عمل منسوجات ومنتجات يدوية

البابا تواضروس.. 6 سنوات من المواقف الوطنية.. صاحب مقولة وطن بلا كنائس يحتفل غدا بتجليسه على كرسي الإسكندرية..صور

فيديو

الأرصاد: استقرار في حالة الطقس لمدة 72 ساعة وفرص لسقوط الأمطار
شاهد.. مزار يحول أثاث العرائس الخشبية لقطع صدفية
مفاجأة.. ميدو يدخل عالم الفن بأغنية مع العسيلي.. فيديو
البابا تواضروس: يجب أن تكون نفوسنا سماوية حاضرة أمام الله
منسق مشروع تطوير الكاتدرائية: البابا أصر على تنفيذ الأعمال بأياد مصرية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟