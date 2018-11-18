مقالات الكتاب اليوم.. سلامة يتحدث عن الأزمة في ليبيا.. الفحام يكتب عن الشهيد ساطع النعماني

عبد المحسن سلامة يكتب عن الأزمة الليبية

جلال دويدار يكتب عن الانتهاكات الإسرائيلية

الفحام يتحدث عن الشهيد ساطع النعماني

"الأهرام"

"الأخبار"

"الجمهورية"

تناول كبار كتاب الصحف المصرية عددا من الموضوعات الهامة، على رأسها الأزمة في ليبيا، والانتهاكات الإسرائيلية للفلسطينيين خلال مقالاتهم المنشورة اليوم، الأحد، والتي نستعرض أبرزها:قال عبد المحسن سلامة تحت عنوان "المعادلات الصعبة في الأزمة الليبية": "إذا كان مؤتمر باليرمو الدولي قد نجح فى تجميع الفرقاء الليبيين، وتأكيد الوفود المشاركة احترامهم الخطط الأممية الرامية إلى إيجاد حل للأزمة الليبية، خاصة اتفاق الصخيرات، وخطة المبعوث الأممى غسان سلامة، إلا أن كل هذه الجهود تظل خطوة تحتاج إلى استكمال فى طريق طويل وممتد حتى يمكن الخروج من النفق المظلم الذى وقعت فيه ليبيا منذ 7 سنوات، بعد انهيار الدولة الليبية وسقوط نظام العقيد معمر القذافى فى فبراير 2011 بعد أن تحولت الثورة إلى فوضى واقتتال أهلى وانتهت بمصرع العقيد معمر القذافى فى 20 أكتوبر 2011".وأضاف الكاتب الصحفي أن الليبيين ضاقوا ذرعا بالفوضى العارمة التى اجتاحت دولتهم وحولتهم إلى شعب من اللاجئين والمحاصرين، وفى عام 2014 استطاع المشير خليفة حفتر من خلال عملية الكرامة إعادة تكوين الجيش الليبى مرة أخرى من أجل التصدى للجماعات الإرهابية ولم شمل الجيش الليبي، واستطاع التصدى للجماعات المسلحة فى بنغازي، ثانية أكبر المدن الليبية، وبعدها تمكن من بسط نفوذ الدولة والجيش على بنغازى وكل مدن الشرق المطلة على البحر المتوسط تقريبا، وكان آخر المعاقل التى نجح فى تحريرها من الإرهابيين مدينة درنة التى كانت تعتبر أخطر المعاقل الإرهابية فى الشرق.وأكد الكاتب أنه منذ ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومصر لديها رؤية ثابتة وواضحة بضرورة توحيد الجيش الليبي ودعمه من أجل بسط نفوذه على كامل الأراضى الليبية، ورفض كل الجماعات والميليشيات المسلحة، وإطلاق عملية سياسية قائمة على دعم اتفاق الصخيرات وخطة المبعوث الأممى غسان سلامة.ونقل الكاتب عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي - عند سؤاله له عن مدى نجاح قمة باليرمو فى حل الأزمة الليبية - القول إن باليرمو خطوة فى إطار الجهود الدولية التى تساندها مصر لحل الأزمة الليبية لكنها تحتاج إلى خطوات أخرى كثيرة من أجل إنهاء الأزمة الليبية المعقدة والممتدة منذ أكثر من سبع سنوات، وأضاف: "مصر تهتم بالأزمة الليبية باعتبارها جزءا أساسيا وإستراتيجيا من الأمن القومى المصري، فلدينا حدود مع ليبيا تمتد لأكثر من 1200 كيلو متر؛ مما يحمل الدولة المصرية أعباء باهظة التكاليف لتأمين تلك الحدود".وأبرز الكاتب تأكيد المتحدث الرئاسي - في حديثه معه - تقدير المجتمع الدولي للرؤية المصرية في حل الأزمة الليبية، وقال المتحدث: "تتمسك مصر بضرورة توحيد الجيش الليبي ودعمه، وعدم الالتفات إلى الجماعات والميلشيات المسلحة، لأن دولة المؤسسات هي الضامن الرئيسي لنجاح أي تسوية مستقبلية، خاصة إذا كنا نتحدث عن انتخابات وإجراءات دستورية وقانونية، فهذا يحتاج إلى ضرورة توفير الأمن اللازم لتنفيذ تلك الاستحقاقات، ولن يتم ذلك إلا بجيش موحد وقوي قادر على حماية الشعب الليبي".وتحت عنوان "إسرائيل كيان.. عدوان وقتل يصر على اغتيال حقوق الفلسطينيين"، قال جلال دويدار في عموده "خواطر" بصحيفة "لا يمكن وصف الكيان الصهيوني الذي زرعته أمريكا والقوى الغربية في المنطقة العربية سوى أنه محترف إجرام وقتل، لم تكفه سطوته واستيلاؤه على الدولة الفلسطينية وتشريد شعبها، أنه لا يتوقف عن ممارسة هذه الحرفة باعتبارها هوايته الممنهجة التي أصبحت جزءًا أساسيًا من شخصيته".وأضاف الكاتب أن "إسرائيل تمارس هذا الأسلوب الذي يتنافى مع كل المواثيق الدولية والمبادئ الإنسانية معتمدا ومستندا إلى دعم ومساندة الطاغوت الأمريكي، هذا الطاغوت تجرد من كل القيم، ليس هذا فحسب ولكنه يتنكر لمبادئ الحرية وحقوق الإنسان في دستور تأسيس الدولة الأمريكية".كتب اللواء الدكتور محسن الفحام، في عموده "إلى الأمام" تحت عنوان "النعماني والكومي ومعاشات رجال الشرطة"، وقال: "في الوقت الذي وافق فيه البرلمان على مشروع قانون (رعاية الشرطة) لتحسين أحوالهم المعيشية بعد بلوغهم سن التقاعد بالرغم مما أثاره بعض النواب من جدل حول هذا الموضوع من منطلق أن هناك الملايين من المصريين تحت خط الفقر، شاءت الأقدار أن يستشهد العميد ساطع النعماني الذي أصيب أثناء أداء واجبه وقت أن كان نائبًا لمأمور قسم بولاق الدكرور إبان أحداث فض اعتصام الإخوان بميدان النهضة بالجيزة وتحمل هذا الشهيد تلك الآلام التي لا يتحملها سوى الأبطال الرجال وفقد بصره، ولكنه لم يفقد بصيرته وأصبح عنوانًا للعطاء والفداء يسير على أرض الوطن بل ويشارك في المؤتمرات والندوات ويتحدث بكل الحب والإخلاص والتواضع عما يقدمه رجل الشرطة لوطنه دون انتظاره جزاء ولا شكورًا".وأضاف: "أصبح النعماني أيقونة لرجل الشرطة بل للمواطن المصري العاشق لوطنه، كان ضيفًا على زملائه من الضباط والأفراد الذين أصيبوا في العمليات الإرهابية يشد من أزرهم ويتمنى شفاءهم لمواصلة عطائهم".وأشار الكاتب إلى ما قاله البطل النقيب عصام الكومي، الذي أصيب في حادث انفجار مدرعة في العريش، حيث فقد نور عينيه وتم بتر ساقيه وفوجئ وهو في هذه الحالة بالبطل النعماني يقوم بزيارته في المركز الطبي العالمي بالرغم من أن كلا منهما لا يرى الآخر إلا بنور القلب والإحساس والإيمان ويشد من أزره ويدور بينهما حوار لم يسمعه إلا كلاهما فقط، حيث قال الكومي له "تحمل يا بطل.. مالناش إلا بعض.. مالناش إلا بلدنا".