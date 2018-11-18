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تعليم

جامعة المنيا تفعل تطبيقات السكرتارية الإلكترونية

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 12:31 م
صدى البلد
أيمن رياض
نظم مركز تكنولوجيا المعلومات بجامعة المنيا ITC تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا وتنفيذًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات؛ دورة تدريبية تحت عنوان "تطبيقات السكرتارية الإلكترونية" – "المستوى الأول" مستهدِفةً موظفي السكرتارية على مستوى الجامعة، وذلك في إطار حرص الجامعة علي إحداث نقلة نوعية في أعمال السكرتارية الإلكترونية، وإدارة المراسلات والأرشفة.

أكد الدكتور عصام فرحات المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، أن جامعة المنيا هي الأولى بين جامعات مصر تطبيقًا لهذه الدورة والتي تشمل مستويين إحداهما أساسي والآخر متقدم من حيث البرامج المتدرَب عليها والمستويات الإلكترونية المتخصصة، مضيفًا أن الدورة تستهدف في مرحلتها الأولى السكرتارية بالقيادات العليا الإدارية بالجامعة بدءًا من سكرتارية عمداء الكليات ووكلائها ورؤساء الأقسام حتى باقي السكرتارية بمختلف الإدارات بالجامعة، كما يراعى بالدورات ارتباطها المباشر بمجال العمل للمتدرب بحيث يلائم طبيعة وظيفته مما يخص المراسلات والأرشفة والتطوير وغيرها.

أكد أن المتدرب يُكلف بأنشطة تطبيقية طوال فترة الدورة، ويُسمح لمجتاز اختباراتها تفاعليًا الدخول للمستوى الأعلى المتقدم.

وأضاف "فرحات" أن الدورات تعقد على مدار شهر بواقع فترتين صباحية ومسائية يوميا؛ معلنا أن هذه الدورة لن تكن الدورة الأخيرة في هذا المجال، بل هناك كثير من الدورات التي ستأتي تباعا لتطوير الميكنة الإدارية والحصول على الـ ISO الإداري.

يقوم بالإشراف العام على هذه الدورات الدكتور عصام فرحات المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، وبتنسيق من الدكتور مصطفى خليل مدير مركز التدريب بمركز تكنولوجيا المعلومات، وريم أحمد محمد، ورغدة عرفات، والمدرب جلال درويش.
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