العامري فاروق لـ الخطيب: إن شاء ترجع بالسلامة

تمني العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الشفاء لمحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء في رحلته العلاجية بالمانيا حاليًا.



وقال العامري عبر صفحته بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك :"إن شاء الله ترجع بالسلامه"



ودخل محمود الخطيب رئيس الأهلي اليوم إحدي المستشفيات المتخصصه لإجراء جراحة دقيقه لإزالة ورم علي النخاع الشوكي.

