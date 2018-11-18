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حوادث

إزالة 57 حالة تعد في حملة بالقليوبية

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 12:23 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
شنت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع محافظة القليوبية حملة مكبرة لازالة التعديات على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة فى مدن الخانكة وأسفرت عن إزالة 57 حالة تعد.

واكد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية أن الحملة التى شاركت فيها الأجهزة الأمنية لمواجهة التعديات وتنفيذ قرارات الإزالة نجحت فى تنفيذ 27 قرار ازالة تعد بدائرة قسم الخانكة.

كما تم تنفيذ 30 حالة إزالة تعد بدائرة قسم قها وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
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