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أخبار العالم

إصابة 10 أشخاص في هجوم بحمض الهيدروكلوريك على مقهى في فرنسا

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 12:33 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رحيم يسري
أصيب 10 أشخاص كانوا جالسين على أحد المقاهي بمدينة مارسيليا الفرنسية بجروح، إثر قيام سيدة برشق زوار المقهى بحمض الهيدروكلوريك، وفقا لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية.

وأوضحت الصحيفة أن الضحايا يعانون من جروح سطحية، وأن السيدة هي امرأة مشردة بلا مأوى.

وذكرت أنه تم نقل 6 من المصابين للمستشفى، بينما تلقى 4 آخرين العلاج في الموقع.

وأشارت إلى أن الشرطة تعتقد أن السيدة تعاني من مشاكل في قدراتها العقلية، موضحة أنه لم يعرف حتى الآن سبب ارتكابها للجريمة.
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