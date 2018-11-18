حيوان بحري سام يخترق جسد سباح ويتسبب في وفاته

انقلبت رحلة غطس وسباحة لمجموعة من الأصدقاء إلى جنازة بعد أن توفي رجل بفعل لدغة من أحد الحيوانات البحرية الخطيرة، داخل الماء بأحد الشواطئ الاسترالية.





أخرج أصدقاء الرجل البالغ من العمر 42 عامًا من الماء وأجروا له الإسعافات الأولية، ولكن تلك اللدغة أدخلت الرجل في نوبة قلبية، بعد أن ثقبت بطنه، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية .





وقعت تلك المأساة في شاطئ لودرديل بولاية تسمانيا الجنوبية، ليلة أمس السبت، وكانت الشرطة قد أعلنت وفاة الرجل ولكنها تبحث عن سبب الوفاة، حيث أشارت الدلائل الأولية أنه ربما مات من جروح أصيب بها عن طريق حيوان بحرى شرس الذي يمتلئ ذيله بمادة سامة.





وفي عام 2006 توفي مقدم البرامج التلفزيونية والمحافظ ستيف ايروين عن عمر يناهز 44 عاما بعد أن اخترقت سمكة صغيرة قلبه بينما كان يصور فيلما وثائقيا.



