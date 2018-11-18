ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

حيوان بحري سام يخترق جسد سباح ويتسبب في وفاته

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 12:32 م
صدى البلد
نهى حمدي
انقلبت رحلة غطس وسباحة لمجموعة من الأصدقاء إلى جنازة بعد أن توفي رجل بفعل لدغة من أحد الحيوانات البحرية الخطيرة، داخل الماء بأحد الشواطئ الاسترالية.

أخرج أصدقاء الرجل البالغ من العمر 42 عامًا من الماء وأجروا له الإسعافات الأولية، ولكن تلك اللدغة أدخلت الرجل في نوبة قلبية، بعد أن ثقبت بطنه، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية .

وقعت تلك المأساة في شاطئ لودرديل بولاية تسمانيا الجنوبية، ليلة أمس السبت، وكانت الشرطة قد أعلنت وفاة الرجل ولكنها تبحث عن سبب الوفاة، حيث أشارت الدلائل الأولية أنه ربما مات من جروح أصيب بها عن طريق حيوان بحرى شرس الذي يمتلئ ذيله بمادة سامة.

وفي عام 2006 توفي مقدم البرامج التلفزيونية والمحافظ ستيف ايروين عن عمر يناهز 44 عاما بعد أن اخترقت سمكة صغيرة قلبه بينما كان يصور فيلما وثائقيا.

ويدرس المسؤولون الآن ما إذا كان ينبغي إغلاق الشاطئ ، وقال رئيس البلدية ، دوغ تشيبمان ، لـ ABC News إنه يأخذ مشورة الخبراء.
loading...

ترشيحاتنا

إصابة نحو 500 شخص في مظاهرات بفرنسا.. وتراجع حاد في شعبية ماكرون

الأهلي يواصل تدريباته استعدادا للوصل الإماراتي وظهور ليندمان رغم الإقالة

شاهد.. القوى العاملة تعلن عن وظائف جديدة بالقطاع الخاص

حيوان بحري سام يخترق جسد سباح ويتسبب في وفاته

للأصحاء فقط.. تناول كوب من هذا المشروب لنسف الدهون

فيسبوك يتعرض لعطل مفاجئ

تعرف على مواعيد أهم مباريات اليوم الأحد

التعليم: بدء تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي أول ديسمبر

نجل خاشقجي يكذب واشنطن بوست بشأن مكالمة بن سلمان مع والده

الخطيب يبدأ إجراء فحوصات طبية بألمانيا قبل جراحة بالنخاع الشوكي

شاهد.. مزار يحول أثاث العرائس الخشبية لقطع صدفية

عودة حركة مترو الأنفاق بالخط الثاني بعد توقفها بسبب عطل فني بأحد القطارات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ الدقهلية: قوائم انتظار لإقامة مشروعات جديدة بالمناطق الصناعية

ضبط مصنع لإنتاج شامبوهات مجهولة المصدر بالروبيكي.. صور

شاهد.. تفاصيل زيارة أشرف صبحي لمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

منتديات دندرة الاقتصادية بقنا منبع للأفكار.. شاب يصنع شرائح شيبس من الموز.. وآخر يستخدم مخلفات الموز في عمل منسوجات ومنتجات يدوية

البابا تواضروس.. 6 سنوات من المواقف الوطنية.. صاحب مقولة وطن بلا كنائس يحتفل غدا بتجليسه على كرسي الإسكندرية..صور

فيديو

الأرصاد: استقرار في حالة الطقس لمدة 72 ساعة وفرص لسقوط الأمطار
شاهد.. مزار يحول أثاث العرائس الخشبية لقطع صدفية
مفاجأة.. ميدو يدخل عالم الفن بأغنية مع العسيلي.. فيديو
البابا تواضروس: يجب أن تكون نفوسنا سماوية حاضرة أمام الله
منسق مشروع تطوير الكاتدرائية: البابا أصر على تنفيذ الأعمال بأياد مصرية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟