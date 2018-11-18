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رياضة

نجم فريق الهلال السعودي يعود للمشاركة في المباريات

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 12:23 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
عاد الدولي نواف العابد لاعب فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم، إلى المشاركة في المباريات، بعد ظهوره أمس مع فريقه في مباراته التجريبية أمام الشباب.

ووقف البرتغالي خورخي خيسوس مدرب الفريق على جاهزية العابد، الذي عاد بعد فترة غياب طويلة، وذلك من خلال متابعة أدائه لمدة نصف ساعة في المباراة.

وفضل خيسوس إشراك العابد في مباراة فريقه الودية أمس أمام الشباب، حيث استعان بخدمات العابد بعد مرور 60 دقيقة من التجربة الودية التي جمعت الطرفين، حيث أدخله إلى أرض الملعب بديلًا عن محمد الشلهوب قائد الفريق.

وأبدى خيسوس رضاه عن أداء العابد، في إشارة إلى جاهزيته التامة، قبل الاستعانة به رسميًّا في المواجهات المقبلة.

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