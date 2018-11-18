رئيس إسكان البرلمان: الحكومة تنفذ مشروعات تنموية متكاملة لصالح المواطنين بالصعيد وسيناء

أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة أنه من ضمن المشروعات التى تنفذها الحكومة على أرض الواقع حاليًا لصالح المواطنين الفقراء والأولى بالرعاية مشروعات التنمية المتكاملة في عدد من المحافظات منها التنمية المتكاملة لأهالى الصعيد ، وأهالى سيناء ، وتطوير قرية الأمل بالاسماعيلية ، بالاضافة للتنمية المتكاملة لقرى المعنا بقنا ، وذلك بهدف رفع كفاءة المنازل وتحسين مستوى الخدمات بالقرية.





وأضاف "والى" فى بيان صحفى أن مشروعات التنمية المتكاملة تهدف إلى تأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية وتطوير ورفع مستوى معيشتها في العديد من المناطق الفقيرة بمحافظات الصعيد ، والتى تقوم بتنفيذها وزارة الإسكان والمرافق بالاتفاق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ، وزارة التضامن الإجتماعى لتدعيم وتحسين البيئة السكنية للمواطن المصرى وتوفير مسكن مناسب له ولأسرته وتخفيف أعباء السكن عن كاهله والحد من إنتشار المشكلة السكانية.



