ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

رئيس إسكان البرلمان: الحكومة تنفذ مشروعات تنموية متكاملة لصالح المواطنين بالصعيد وسيناء

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 12:34 م
المهندس علاء والى
المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب
معتز الخصوصى
أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة أنه من ضمن المشروعات التى تنفذها الحكومة على أرض الواقع حاليًا لصالح المواطنين الفقراء والأولى بالرعاية مشروعات التنمية المتكاملة في عدد من المحافظات منها التنمية المتكاملة لأهالى الصعيد ، وأهالى سيناء ، وتطوير قرية الأمل بالاسماعيلية ، بالاضافة للتنمية المتكاملة لقرى المعنا بقنا ، وذلك بهدف رفع كفاءة المنازل وتحسين مستوى الخدمات بالقرية.

وأضاف "والى" فى بيان صحفى أن مشروعات التنمية المتكاملة تهدف إلى تأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية وتطوير ورفع مستوى معيشتها في العديد من المناطق الفقيرة بمحافظات الصعيد ، والتى تقوم بتنفيذها وزارة الإسكان والمرافق بالاتفاق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ، وزارة التضامن الإجتماعى لتدعيم وتحسين البيئة السكنية للمواطن المصرى وتوفير مسكن مناسب له ولأسرته وتخفيف أعباء السكن عن كاهله والحد من إنتشار المشكلة السكانية.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أن الحكومة تسعى وفقا لخطتها تنفيذ مشروعات خدمية وصناعية بسيناء بالتوازى مع تطهيرها من الإرهابيين ، ورفع كفاءة منظومة الطرق لربط التجمعات السكانية بسيناء بالمدن، ومن المستهدف تنفيذ 100 كم خلال العام المالى (2018/2019) بالإضافة إلى 60 كم خلال العام المالى (2017/2018)، بالإضافة إلى انشاء واستكمال وتطوير عدد من المناطق الصناعية على المساحات المخصصة للأنشطة الصناعية لعمل ورش للرخام والميكانيكا والحدادة والسمكرة والنجارة والطوب والبلاط والملابس الجاهزة وغيرها من الصناعات الأخرى بالاضافة للمشروعات المعدنية والغذائية والكيماوية والخشبية ومواد البناء والصناعات التعدينية والكهربائية وصناعة السجاد والمشغولات اليدوية إلى جانب تطوير وتجهيز المشروعات الصغيرة بجنوب سيناء بالاضافة لتطوير ورفع كفاءة المطارات بالعريش وشرم الشيخ.
loading...

ترشيحاتنا

مفاجأة.. ميدو يدخل عالم الفن بأغنية مع العسيلي.. فيديو

مي عز الدين توجه رسالة لتامر حسني وزينة بسبب فيلم حمزة

نجل خاشقجي يكذب واشنطن بوست بشأن مكالمة بن سلمان مع والده

شوبير: الأهلى يطيح بكارتيرون في حالة الهزيمة بالبطولة العربية

مدبولى ينقل رسالة من الرئيس السيسي إلى رئيس الوزراء الإثيوبي .. صور

نهاية معاناة بدأت بعد سقوط صدام حسين.. 3 أسباب تنهي شهر عسل العلاقات العراقية الإيرانية.. اللقاءات الرئاسية ورفع قيمة التبادل التجاري لـ20 مليار لن يوقف الإنهيار

لاعب الزمالك السابق: مستوى فيريرا أعلى من الكرة المصرية

شاهد.. مزار يحول أثاث العرائس الخشبية لقطع صدفية

بالأرقام.. أجيري يتفوق على كوبر هجوميًا والدفاع نقطة بيضاء للعجوز الأرجنتيني

البابا تواضروس: تدشين الكاتدرائية يوم مشهود

الأرصاد توضح حقيقة سقوط أمطار خلال اليومين المقبلين

شاهد.. لحظة سقوط أحمد زاهر على المسرح أثناء تقديم حفل تامر حسني

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ الدقهلية: قوائم انتظار لإقامة مشروعات جديدة بالمناطق الصناعية

ضبط مصنع لإنتاج شامبوهات مجهولة المصدر بالروبيكي.. صور

شاهد.. تفاصيل زيارة أشرف صبحي لمستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

منتديات دندرة الاقتصادية بقنا منبع للأفكار.. شاب يصنع شرائح شيبس من الموز.. وآخر يستخدم مخلفات الموز في عمل منسوجات ومنتجات يدوية

البابا تواضروس.. 6 سنوات من المواقف الوطنية.. صاحب مقولة وطن بلا كنائس يحتفل غدا بتجليسه على كرسي الإسكندرية..صور

فيديو

الأرصاد: استقرار في حالة الطقس لمدة 72 ساعة وفرص لسقوط الأمطار
شاهد.. مزار يحول أثاث العرائس الخشبية لقطع صدفية
مفاجأة.. ميدو يدخل عالم الفن بأغنية مع العسيلي.. فيديو
البابا تواضروس: يجب أن تكون نفوسنا سماوية حاضرة أمام الله
منسق مشروع تطوير الكاتدرائية: البابا أصر على تنفيذ الأعمال بأياد مصرية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟