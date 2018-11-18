رئيس إسكان البرلمان: الحكومة تنفذ مشروعات تنموية متكاملة لصالح المواطنين بالصعيد وسيناء

أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين عام حزب مستقبل وطن بالجيزة أنه من ضمن المشروعات التى تنفذها الحكومة على أرض الواقع حاليًا لصالح المواطنين الفقراء والأولى بالرعاية مشروعات التنمية المتكاملة في عدد من المحافظات منها التنمية المتكاملة لأهالى الصعيد ، وأهالى سيناء ، وتطوير قرية الأمل بالاسماعيلية ، بالاضافة للتنمية المتكاملة لقرى المعنا بقنا ، وذلك بهدف رفع كفاءة المنازل وتحسين مستوى الخدمات بالقرية.
وأضاف "والى" فى بيان صحفى أن مشروعات التنمية المتكاملة تهدف إلى تأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية وتطوير ورفع مستوى معيشتها في العديد من المناطق الفقيرة بمحافظات الصعيد ، والتى تقوم بتنفيذها وزارة الإسكان والمرافق بالاتفاق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ، وزارة التضامن الإجتماعى لتدعيم وتحسين البيئة السكنية للمواطن المصرى وتوفير مسكن مناسب له ولأسرته وتخفيف أعباء السكن عن كاهله والحد من إنتشار المشكلة السكانية.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أن الحكومة تسعى وفقا لخطتها تنفيذ مشروعات خدمية وصناعية بسيناء بالتوازى مع تطهيرها من الإرهابيين ، ورفع كفاءة منظومة الطرق لربط التجمعات السكانية بسيناء بالمدن، ومن المستهدف تنفيذ 100 كم خلال العام المالى (2018/2019) بالإضافة إلى 60 كم خلال العام المالى (2017/2018)، بالإضافة إلى انشاء واستكمال وتطوير عدد من المناطق الصناعية على المساحات المخصصة للأنشطة الصناعية لعمل ورش للرخام والميكانيكا والحدادة والسمكرة والنجارة والطوب والبلاط والملابس الجاهزة وغيرها من الصناعات الأخرى بالاضافة للمشروعات المعدنية والغذائية والكيماوية والخشبية ومواد البناء والصناعات التعدينية والكهربائية وصناعة السجاد والمشغولات اليدوية إلى جانب تطوير وتجهيز المشروعات الصغيرة بجنوب سيناء بالاضافة لتطوير ورفع كفاءة المطارات بالعريش وشرم الشيخ.