الأرصاد: استقرار في حالة الطقس لمدة 72 ساعة وفرص لسقوط الأمطار

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استقرارا في الحالة الجوية لمدة 72 ساعة على الأقل مع تواجد فرص سقوط الأمطار، مضيفا أن طقس اليوم معتدل على معظم الأنحاء.



وحذر «عبد العال»، خلال برنامج «صباحك مصري» المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، من أن الشبورة المائية في الصباح الباكر تكون كثيفة على الأماكن القريبة من المسطحات المائية.



وأوضح رئيس هيئة الأرصاد الجوية أن الملاحة البحرية جيدة بالنسبة للبحر الأبيض، وهناك اضطراب في البحر الأحمر نتيجة نشاط الرياح.

