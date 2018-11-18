القنصل الفرنسي يتفقد المناطق الأثرية بالأقصر.. صور

قام قنصل فرنسا العام بالقاهرة فرانسوا بوجو، بزيارة عدد من المناطق الأثرية والسياحية في مدينة القرنة غرب الأقصر، وذلك برفقة رئيس مدينة القرنة اللواء سعد البدري، والقنصل الفخري الفرنسي بالأقصر ماري كريستين.



وشملت جولة القنصل العام الفرنسي، زيارة منطقة وادي الملوك وتمثالي ممنون ومعبد الرامسيوم، ومدرسة الفخار بالقرنة، وعدد من بازارات الألباستر، وأحد مدارس رياض الأطفال الخاصة بمنطقة البعيرات، كما التقى مع عدد من أعضاء البعثات الأثرية الفرنسية والرعايا والمقيمين الفرنسيين في الأقصر، كما التقى مع رئيس مدينة القرنة اللواء سعد البدري داخل ديوان عام مجلس مدينة القرنة.



وكان قنصل فرنسا العام بالقاهرة، قد التقى بمحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، على هامش زيارته لمدينة الأقصر، لبحث أوجه وسبل التعاون المستقبلية بين الجانبين، وذلك بحضور القنصل الفخري الفرنسي بالأقصر ماري كريستين.