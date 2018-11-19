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برلمان

نائبة تتقدم بتعديلات على قانون المرور بشأن أماكن الانتظار لذوي الإعاقة

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 01:01 ص
النائبة هبة هجرس
النائبة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان
معتز الخصوصى
قالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان إنها تقدمت بتعديلات على مشروع قانون المرور الجديد، فيما يخص أماكن الانتظار للأشخاص ذوى الإعاقة، متمنية أن يتم إقرار مشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالى.

وأشارت هجرس، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مشروع قانون المرور الجديد موجود الآن فى لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، وبدأت اللجنة فى مناقشة مواده، مشيرة إلى وجود مشروع قانون مقدم من الحكومة ومشروع قانون مقدم من بعض النواب.

وأكدت عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان أنه من المقرر ان تقوم لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان يتلقى مقترحات الحكومة والنواب والتعديلات التى تقدمت بها لتوظيفها فى مشروع قانون المرور الجديد، بهدف الوصول إلى أفضل صيغة توافقية.
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