نائبة تتقدم بتعديلات على قانون المرور بشأن أماكن الانتظار لذوي الإعاقة

قالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان إنها تقدمت بتعديلات على مشروع قانون المرور الجديد، فيما يخص أماكن الانتظار للأشخاص ذوى الإعاقة، متمنية أن يتم إقرار مشروع القانون خلال دور الانعقاد الحالى.





وأشارت هجرس، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مشروع قانون المرور الجديد موجود الآن فى لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، وبدأت اللجنة فى مناقشة مواده، مشيرة إلى وجود مشروع قانون مقدم من الحكومة ومشروع قانون مقدم من بعض النواب.



