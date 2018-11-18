في عيد ميلادها.. تعرف على سبب اعتزال نسرين إمام التمثيل

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة نسرين إمام، والتي ولدت في 18 نوفمبر 1986، حيث تحتفل بعيد ميلادها الـ32.



واعتزلت "إمام"، التمثيل بعد سنوات قليلة من دخولها هذا المجال، حيث قررت التفرغ لحياتها الزوجية، وذلك بناء على رغبة زوجها تامر مرسي، والذي طلب منها الاعتزال ورغم أن نسرين كانت مترددة في البداية ولكنها وافقت على تلبية طلبه في النهاية.



يذكر أنها شاركت في بطولة عدة مسلسلات قبل اعتزالها ومنها حنان وحنين وجدران القلب وقلب ميت ومسيو رمضان ابو العلمين حمودة.