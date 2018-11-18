عبور 62 سفينة قناة السويس بحمولة 4 ملايين طن

عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس اليوم /الأحد/ 62 سفينة بحمولات بلغت 4 ملايين طن.



وذكرت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس اليوم أن 35 سفينة عبرت ضمن قافلة الشمال، بحمولات بلغت مليوني طن ، كان أكبرها سفينة الحاويات "كوسكو شيبينج" التابعة لهونج كونج بحمولة بلغت 202 ألف طن، وضمت قافلة الجنوب 27 سفينة بحمولات بلغت مليوني طن ، كان أكبرها سفينة الحاويات الليبيرية "جودي" بحمولة بلغت 198 ألف طن.





