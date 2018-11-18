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عبور 62 سفينة قناة السويس بحمولة 4 ملايين طن

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 02:13 م
المجرى الملاحي لقناة
المجرى الملاحي لقناة السويس
أ ش أ
عبرت المجرى الملاحي لقناة السويس اليوم /الأحد/ 62 سفينة بحمولات بلغت 4 ملايين طن.

وذكرت الإحصائيات الملاحية لهيئة قناة السويس اليوم أن 35 سفينة عبرت ضمن قافلة الشمال، بحمولات بلغت مليوني طن ، كان أكبرها سفينة الحاويات "كوسكو شيبينج" التابعة لهونج كونج بحمولة بلغت 202 ألف طن، وضمت قافلة الجنوب 27 سفينة بحمولات بلغت مليوني طن ، كان أكبرها سفينة الحاويات الليبيرية "جودي" بحمولة بلغت 198 ألف طن.


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