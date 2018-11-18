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أخبار البلد

مصر الخير: نساهم في تنمية شمال سيناء.. ومفاجأة لتسويق المنتجات اليدوية.. فيديو وصور

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 02:15 م
صدى البلد
أحمد قطب - عدسة : إيهاب عيد
أعلنت مؤسسة مصر الخير أن جهود تنمية وتطوير شمال سيناء مستمرة ومتواصلة، وأنها تتم بالتنسيق ومع كافة الجهات المعنية وعلي رأسها محافظة شمال سيناء من أجل توفير حياة كريمة للأهالي هناك من خلال إعادة تأهيل المنازل والبيوت هناك وتوفير وفرص عمل وتسويق منتجاتهم اليدوية.

من جانبها قالت سهير عوض نائب مدير برنامج تطوير شمال سيناء، في ورشة العمل التي نظمتها مؤسسة مصر الخير حول المشاركة في تطوير وتنمية شمال سيناء اليوم الأحد، إن تدخلات مؤسسة مصر الخير بدأت بعد حادث الروضة مباشرة، حيث قررت التواجد الدائم في سيناء.

وأضافت سهير عوض: "قربنا من أهالي سيناء بشكل غير عادي، بعد التدخلات السريعة التي تم تقديمها عقب الحادث، وتم البحث عن سبل لتوفير فرص عمل للأهالي، لتوفير دخل كريم، وعملنا مع ألفي سيدة أثبتن جدارتهن، وانتج أكثر من ٢٠ ألف شال من خلال مبادرة تعاون مع البنك الأهلي".

وأشارت إلى أن مؤسسة مصر الخير عملت أيضا على رفع كفاءة عدد من المدارس التي كانت مغلقة هناك، حيث عادت للعمل وفتحت أبوابها للتلاميذ من جديد.

وأوضحت أن المؤسسة تعمل حاليا على إقامة مشغل هناك لإنتاج المشغولات اليدوية علي الأرض التي وفرتها محافظة شمال سيناء، مضيفة أن المؤسسة ساهمت في تأثيث ٣٠ منزلا خلال المرحلة الأولي، مشيرة إلي أن المرحلة الثانية تتضمن تأهيل ٢٥٠ منزلا، جار العمل حاليا في ١٠٠ منزل منهم، بعضها يتم بناؤه من جديد، موضحة أن عملية تأهيل المنازل تتم حسب رغبة ورؤية أهالي سيناء وبالطريقة التي تتناسب مع نمط حياتهم.

وأكدت أن مؤسسة مصر الخير تنسق وتتعاون مع محافظة شمال سيناء لعمل عدة مشاريع مثل مشروع الملح ومشروع مزارع الاسماك وكذلك مشروع تنمية الثروة الحيوانية الذي تقوم به شركة أرض الخير التابعة لمؤسسة مصر الخير، فضلا عن تطوير المنتجات اليدوية، موضحة أنه خلال أيام سيتم الإعلان عن مفاجأة في تسويق المنتجات اليدوية لأهالي سيناء من خلال تصديرها خارج البلاد، مشيرة إلي أن مصر الخير تجري دراسة حاليا عن احتياجات أهالي سيناء والمشروعات المناسبة لهم.

وأوضحت أن المؤسسة، انتهت من تجهيز فريق للتدخل السريع لمواجهة السيول أو موجات الطقس البارد التي تتعرض لها بعض المناطق في سيناء، مؤكدة أن المؤسسة متواجدة على مدار ٢٤ ساعة لخدمة أهالي سيناء بالتنسيق مع المحافظة وكافة الجهات المعنية من أجل تنمية الإنسان السناوي وتوفير كافة احتياجاتهم.

من جانبه أشاد الشيخ عادل مسلم ممثل شركة النصر للملاحات بشمال سيناء، بجهود مؤسسة مصر الخير في تنمية سيناء، داعيا لاستكمال مشروعات المؤسسة، موضحا أن العاملين في مؤسسة مصر الخير متواجدين طوال الوقت ليل ونهار لخدمة أهالي سيناء، قائلًا :" الشكر قليل ولو نقدر نقدم عيوننا لهم ستقدمه".

وقال الشيخ عادل مسلم :" لدينا أمل كبير في المستقبل، من أجل غد أفضل للجميع، والحمد لله الأوضاع تحسنت كثيرا خلال الفترة الأخيرة".

قالت ميرفت عبد العال، إحدي المستفيدات من مشروعات التطريز التي أقامتها مؤسسة مصر الخير بشمال سيناء، إن مشروع مصر الخير كان مصدر رزق لأسر كثيرة، نتمنى أن يدوم، وأن يتوسع ويضم مزيد من الأسر.

وقالت فاتن أحمد، إحدي المستفيدات، ان المؤسسة أنقذت أسرتها، ووفرت لها مصدر دخل مكنها من تعليم جميع أولادها.
مصر الخير: نساهم في تنمية شمال سيناء.. ومفاجأة لتسويق المنتجات اليدوية.. فيديو وصور
مصر الخير: نساهم في تنمية شمال سيناء.. ومفاجأة لتسويق المنتجات اليدوية.. فيديو وصور
مصر الخير: نساهم في تنمية شمال سيناء.. ومفاجأة لتسويق المنتجات اليدوية.. فيديو وصور
مصر الخير: نساهم في تنمية شمال سيناء.. ومفاجأة لتسويق المنتجات اليدوية.. فيديو وصور
مصر الخير: نساهم في تنمية شمال سيناء.. ومفاجأة لتسويق المنتجات اليدوية.. فيديو وصور
مصر الخير: نساهم في تنمية شمال سيناء.. ومفاجأة لتسويق المنتجات اليدوية.. فيديو وصور
مصر الخير: نساهم في تنمية شمال سيناء.. ومفاجأة لتسويق المنتجات اليدوية.. فيديو وصور
مصر الخير: نساهم في تنمية شمال سيناء.. ومفاجأة لتسويق المنتجات اليدوية.. فيديو وصور
مصر الخير: نساهم في تنمية شمال سيناء.. ومفاجأة لتسويق المنتجات اليدوية.. فيديو وصور
مصر الخير: نساهم في تنمية شمال سيناء.. ومفاجأة لتسويق المنتجات اليدوية.. فيديو وصور
مصر الخير: نساهم في تنمية شمال سيناء.. ومفاجأة لتسويق المنتجات اليدوية.. فيديو وصور
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