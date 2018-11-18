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تعليم

تصميم مواقع المشروعات المعلوماتية الرقمية في آداب طنطا

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 02:14 م
صدى البلد
أحمد على
ينظم قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة طنطا مجموعة من الدورات التدريبية بالتعاون مع مركز الخدمة العامة بالكلية وذلك تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة.

وأشار الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية إلى أن الدورات يحاضر بها الدكتورة بدوية البسيوني رئيس قسم المكتبات والمعلومات بالكلية.

وتشمل دورة بعنوان "تقنيات البحث بالانترنت" والمقرر عقدها اليوم الأحد بالإضافة إلى عقد دورة بعنوان "التوثيق الالكتروني للاستشهادات المرجعية" غدا الاثنين، وأخرى في "تصميم وإدارة مواقع المشروعات المعلوماتية الرقمية" يوم الخميس المقبل.
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