أورام طنطا يقيم ندوة عن التوعية بالسرطان بالتنسيق مع مستقبل وطن في الغربية.. صور

أقيمت اليوم ندوة تثقيفية للتوعية بمرض السرطان والاكتشاف المبكر له بمقر شركة الدلتا للغزل والنسيج بطنطا، في إطار الحملة الطبية المكبرة التي يقوم بها مركز أورام طنطا بالتنسيق مع حزب مستقبل وطن للكشف عن عمال المصانع بالغربية.



صرح بذلك الدكتور أحمد الصاوي نائب مدير مركز الأورام والذي أكد أن الندوة تأتى في إطار المشاركة المجتمعية التي يقوم بها المركز تجاه البيئة المحيطة به للتوعية بخطورة مرض السرطان.



حاضر بالندوة الدكتور أحمد البدوي استشارى جراحة الأورام بالمركز، والذي تحدث عن أنواع السرطان وكيفية الاكتشاف المبكر له، بالإضافة إلى طرق الوقاية والحد من انتشاره.



كما تطرق ” البدوى” في حديثة عن سرطان الثدي وكيفية إجراء الفحوصات اللازمة له للتأكد من وجوده من عدمه.



وعقب انتهاء الندوة قامت الدكتورة زينب عبد السلام إخصائي الكشف المبكر بالمركز بالكشف على مايقرب من 55 سيدة من العاملين بالشركة.



حضر الندوة عدد كبير من العاملين بالشركة وأشرف عليها اشرف الخولى مدير العلاقات العامة بالمركز، وعلاء ابو عكر مسئول الإعلام ومحمد صلاح إخصائى العلاقات العامة بالمركز وماجدة سعد مسئول وحدة الكشف المبكر وخالد عصام أمين العمال وأحمد الزيني أمين الإعلام بحزب مستقبل وطن بالغربية.



تأتى تلك الندوة ضمن بروتوكول تعاون بين مركز أورام طنطا برئاسة الدكتور إسلام صبري مدير المركز، وحزب مستقبل وطن بالغربية برئاسة المحاسب محمد عريبى للكشف المبكر عن السرطان بقرى ومدن الغربية.