جامعة جنوب الوادى تنظم قافلة طبية بشرية بقرية المحاميد

نظمت جامعة جنوب الوادى، قافلة طبية بشرية بقرية المحاميد قبلى مركز أرمنت، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة وإشراف الدكتور يوسف غرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في إطار القوافل المتنوعة التي ينظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي.



وقال الدكتور يوسف غرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، شارك فى القافلة أطباء من كليتى الطب والصيدلة وتم الكشف وتقديم العلاج المجاني لــ 295 حالة في التخصصات التالية الباطنة 90 حالة والنساء والتوليد 30 حالة والرمد 45 حالة والأطفال 50 حالة والجلدية 40 حالة والصدرية 40 حالة.



وأضاف غرباوى، بأن القوافل الطبية ضمن قوافل متنوعة ينظمها قطاع خدمة البيئة بالجامعة، لخدمة أبناء الإقليم المحيط، فى إطار الرسالة المجتمعية للجامعة.