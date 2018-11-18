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فن

ماذا قالت هند صبري لمنى زكي وأحمد حلمي في عيد ميلادهما؟

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 02:17 م
منى زكي و أحمد حلمي
منى زكي و أحمد حلمي
شروق إبراهيم
هنأت الفنانة التونسية هند صبري النجمين أحمد حلمي ومنى زكي بعيد ميلادهما الذي يصادف اليوم الـ18 من شهر نوفمبر.

ونشرت هند عبر خاصية "ستوري" بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة تجمعها بالثنائي الشهير: "ثنائي برج العقرب المفضل لي".

فيما نشرت النجمة التونسية صورة أخرى تجمعها بـ"منى زكي" علقت عليها: "حبيبتي اتمنى لكي حياة مليئة بالحب و الضحك و المشاريع المذهلة".
ماذا قالت هند صبري لمنى زكي وأحمد حلمي في عيد ميلادهما؟
ماذا قالت هند صبري لمنى زكي وأحمد حلمي في عيد ميلادهما؟
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