محافظ الدقهلية: نعمل علي توفير التمويل لمشروعات ذوي القدرات الخاصة

أعرب الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، عن سعادته لوجوده بين أساتذة وطلاب جامعة المنصورة ، وقال إن الجامعة تعد فخرا للجامعات المصرية وعلي الرغم من حداثة عمرها الزمني فإن عمرها يبدو طويلًا بما تحقق فيها من إنجازات.





جاء ذلك خلال اللقاء الطلابي الذي عقد بالجامعة علي هامش توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة القوي العاملة وجامعة المنصورة الذي تم بعد ظهر اليوم وحضره محمد سعفان وزير القوي العاملة والدكتور أشرف عبدالباسط القائم بعمل رئيس جامعة المنصوره والدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة وعدد من عمداء الكليات والأساتذة .





وأضاف شاروبيم أن هذا البروتوكول يأتي ثمرة للتعاون بين الحكومة بمختلف وزاراتها وبين الجامعات المصرية.





وأشاد محافظ الدقهلية بالدورات التدريبية التي تنظمها وزارة القوي العاملة لذوي القدرات الخاصة وتعريفهم بمفهوم ريادة الأعمال باعتبارهم مواطنين لهم كافة الحقوق.





وأضاف أن المحافظة من خلال تواصلها مع رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني تسعي لتوفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات صغيرة لهؤلاء المواطنين تناسب ظروفهم الإجتماعية .



