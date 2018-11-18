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محافظات

تسكين الباعة الجائلين بسوق المنهل الجديد بمدينة نصر

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 02:19 م
تسكين الباعة الجائلين
تسكين الباعة الجائلين بسوق المنهل الجديد بمدينة نصر
عبد العزيز جمال
بدأت محافظة القاهرة تسكين سوق المنهل بحي شرق مدينة نصر والذي تم إعادة إنشائه وتقسيمه إلى أسواق للخضر والفاكهة والدواجن والأسماك لإنهاء مشكلة تجمع الباعة الجائلين بمحيطه والقضاء على الزحام والعشوائية التي كانت سببًا دائمًا لشكوى المواطنين.

ويضم السوق 225 محلا وباكية وتم إقامته بمساهمات المجتمع المدني بتكلفة قدرها حوالي 4،5 مليون جنيه تحت إشراف م . إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن سوق المنهل من الأسواق النموذجية التي تقوم المحافظة بالتوسع في إنشائها للقضاء على مشكلة الباعة الجائلين، حيث أنه مزود بكافة الخدمات من مياه وكهرباء وكاميرات تصوير داخلية وخارجية ومسجد ونقطة شرطة ودورات مياه وكافيتريات لخدمة الباعة والمترددين عليه، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل اتحاد شاغلين من قبل الحي لإدارة السوق مع الاستعانة بشركات خاصة للإشراف على أعمال النظافة والصيانة والأمن.

وأصدر المحافظ تعليماته بعدم السماح قطعيًا بتواجد أي بائع خارج نطاق السوق فور الانتهاء من تسكينه، كذلك إعادة رفع كفاءة المنطقة المحيطة بالسوق من رصف وأرصفة وإنارة وتجهيز موقع لانتظار السيارات الخاصة بنقل البضائع أو بمرتادي السوق من المواطنين.

وأشار مصطفى عبد العزيز رئيس حي شرق مدينة نصر إلى أنه جار حاليًا تطوير المنطقة ورفع المخلفات المحيطة بالسوق بالتعاون مع مديرية أمن القاهرة ممثلة في قطاع شرق القاهرة للأمن وشرطة المرافق، وأنه سيتم تخصيص أماكن لانتظار سيارات البضائع والرواد وإعادة الانضباط للمنطقة، والقضاء على شكاوى ومعاناة المواطنين المقيمين بمحيط السوق.
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