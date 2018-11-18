التوسع في مشروعات الثروة الداجنة ومكافآت لمقنني وضع اليد بالوادي الجديد

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد اتخاذ المحافظة إجراءات نحو إزالة مخلفات النخيل ونقل الحظائر من داخل الكتلة السكنية بجميع مراكز المحافظة ، مؤكدا علي منح مهلة شهر من الآن للانتهاء تماما من جميع الإجراءات ورفع المخلفات ونقل الحظائر على ان تتم ازالة فورية بعد ذلك للمخالفين وإعداد تقرير مصور بذلك.





كما وافق المحافظ خلال الاجتماع التنفيذي الذي عقد اليوم الأحد على السماح بالبناء بالطوب الأبيض داخل المزارع كبديل للسياج الجريدى لتحديد الملكية فقط مع مراعاة الاشتراطات الخاصة بارتفاع الأسوار.





كما أكد علي إعداد حصر لماكينات الصراف الآلي بالمحافظة والتنسيق للتوسع فى اعدادها وزيادتها وخاصة في المناطق التي تحتاج الى ذلك ، وضرورة التوسع في المشروعات الداجنة وخاصة بالقرى ، لإنشاء مجمع للصوب الزراعية بقريه الشركة 8 بمدينة الخارجة وذلك بإشراف من الجامعة ومديرية الزراعة .



