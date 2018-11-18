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تعليم

رئيس جامعة القاهرة ينعي الشهيد ساطع النعماني

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 02:12 م
صدى البلد
ياسمين سامي
نعت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، الشرطة المصرية وأسرة الشهيد العميد ساطع النعماني والذى ضرب أروع صورة فى التضحية والصمود أمام جماعة الإخوان الإرهابية وأصيب فى مواجهتهم وفقد بصره وتوفي خلال رحلته العلاجية بالخارج.

وأكد رئيس جامعة القاهرة فى بيان، على عزم المصريين في الاستمرار في حربهم ضد الإرهاب ووقوفهم خلف أبطال الوطن من الجيش والشرطة.

وأشاد الخشت، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق اسم الشهيد العميد ساطع النعماني علي ميدان النهضة، الذي شهد بطولة النعماني في الدفاع والتصدي بكل شجاعة لإرهابي ميدان النهضة عام 2013، مؤكدًا أن هذا القرار يؤكد أن الدولة المصرية ورئيسها وشعبها لن ينسوا أبدًا شهداء هذا الوطن، بل هم باقون إلي الأبد وأن هذه الجماعات الإرهابية زائلة بلا رجعة.
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